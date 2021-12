Raspudić: Pozivam premijera na sučeljavanje, a ne paradiranje kroz bolnice

Saborski zastupnik Nino Raspudić, koji se nije odazvao pozivu premijera Plenkovića da zajedno obiđu covid-odjel infektivne klinike "Dr. Fran Mihaljević", odvratio mu je s televizije N1 pozivom na sučeljavanju pred kamerama a ne, kako je rekao, paradiranju kroz bolnice

“Za razliku od njega, ja znam kako izgledaju Covid odjeli jer sam pet dana ležao na kisiku na jednom od njih, i znam da bolnice ne služe za našetavanje i političku izložbu nego za liječenje pacijenata koji imaju ljudska prava i dostojanstvo. On to ne razumije", ustvrdio je Raspudić.

Istaknuo je da cilj Mostova referenduma je stvaranje čvrstog legitimnog i legalnog okvira za uspješniju zajedničku borbu protiv pandemije, za razliku od ovog što radi njegov nelegitimni stožer koji je, po priznanju samog ministra Beroša, donio stotine odluka bez kvoruma i davno izgubio povjerenje javnosti, poručio je Raspudić.

"Mjesec dana upozoravali smo na temelju znanstvenih istraživanja da je na ulazima bolnica nužno testirati sve, i cijepljene i necijepljene, a oni su to tek ovaj tjedan uveli kao pilot projekt, inzistirajući tvrdoglavo na svojim promašenim i opasnim covid-potvrdama", rekao je Raspudić i pozvao premijera Plenkovića na sučeljavanje pred kamerama u bilo koje doma dana ili noći. A ne, kako je rekao, "na paradiranje kroz odjele intenzivne skrbi na koje ni članovi obitelji nemaju pristup".

Nakon što je Raspudić optužio Zekanovića da je "žetonirani HDZ-ovac", premijer je novinarima ispred Klinike rekao da je morao upozoriti na "besramno licemjerje" jer to nije normalno.

"Taj besramni licemjer je jutros na jednoj od televizija napao Zekanovića da je on 'žetonirani HDZ-ovac', moja reakcija na tog besramnog licemjera je politička reakcija. Dakle netko tko je prebolio koronu, rekli ste da je bio hospitaliziran, to nisam znao, ali još gore, znači netko tko je svjestan problema, čovjeku koji je isto imao koronu, koji u Saboru izađe na govornicu i kaže ljudi imamo bolest koja je pandemija u svijetu, imamo cjepivo, cijepite se, testirajte se. I što je odgovor Raspudića, da ga politički i osobno krene difamirati kaže da je nekakav 'žetončić' i da je politički korumpiran. Moramo upozoriti na to besramno licemjerje, to nije normalno", rekao je, uz ostalo, Plenković.

Dodaje da ga je nakon toga pozvao da dođe u Kliniku da vidi kako izgledaju ljudi na respiratoru, na intenzivnoj njezi te da vide što liječnici i medicinske sestre rade u brizi za pacijentima već dvije godine. Na pitanje novinara smatra li da je bolnica mjesto za takve političke poruke ili pozive, s obzirom na to da ni članovi obitelji oboljelih ne mogu u posjet, Plenković je kazao da neće ići na covid-odjel jer razumije problem te da ne želi nikome smetati.

"Ali ako netko ide u javnost i vodi politiku koja je protiv cijepljenja, testiranja i zdravog razuma da smanjimo broj zaraženih, onda takvog nevjernoga manipulatora političkoga, parazita političkoga, profitera političkoga trebamo reći ajde dođi sad tu. Tu sam sat vremena, mogao je stići gdje god da u Zagrebu živi. Nije došao, znate zašto, jer se prepao, jer su se licemjeri prepali, jer ga je strah", ustvrdio je Plenković.

Premijer je naglasio da su ga liječnici bolnice izvijestili o trenutnoj situaciji s hospitaliziranim pacijentima te da je ona i dalje ozbiljna jer je pacijenata puno te da ima puno onih koji nisu cijepljeni.