Rasprava među paleontolozima: Strukture spužve su najstariji oblik života na Zemlji?

Fosilne strukture koje podsjećaju na spužve, otkrivene na sjeverozapadu Kanade i živjele u oceanima prije 890 milijuna godina, možda su najstariji oblik života poznat na Zemlji, doznaje se iz studije objavljene u časopisu Nature

Geologinja Elizabeth Turner, s odjela za sedimentologiju na kanadskom sveučilištu Laurentian u Sudburyju, koja te fosile pronalazi na prastarim mikrobskim grebenima očuvanim u stijenama zabačenog kanadskog Sjeverozapadnog Teritorija, svoje je istraživanje započela još tijekom diplomskog studija 90-ih.

Njezino otkriće dovodi u pitanju dugo prihvaćenu teoriju prema kojoj su se životinje pojavile tek nakon znatnog zasićenja atmosfere i oceana kisikom i potaknulo žučljivu raspravu među paleontolozima.

Spužve su jednostavne životinje s dugom poviješću. Genetska analiza današnjih spužvi navodi na zaključak da su se najvjerojatnije pojavile u razdoblju od prije milijarde i 500 milijuna godina, no nitko do sada nije otkrio fosile iz razdoblja poznatog kao neoproterozoik, geološke ere koja je trajala prije 1000 do 542 milijuna godina.