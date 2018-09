Raščlanili smo tko je tko u aferi fabriciranih SMS-ova

Afera nastala zbog lažiranja SMS-ova za šefa Dinama Zdravka Mamića poput plamena se razbuktala i proširila do samih vrhova hrvatske politike. Kraj i posljedice za ključne aktere još se ne naziru, ali zato donosimo privremeni kratki pregled toga tko je tko u ovoj aferi i što zasad znamo u ovoj zapetljanoj političkoj sapunici punoj laži i podmetanja

Lažnu prepisku koju je Varga dostavio Mamiću ovaj je javno objavio na konferenciji za medije održanoj 4. lipnja 2018 . godine. Potom je njegov odvjetnik na osnovi tih informacija tražio da se odgodi izricanje prvostupanjske presude. Prema nekim navodima, njegove usluge koristili su i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i aktualni zamjenik predsjednika te stranke Milijan Brkić . Varga se dovodi u kontekst i lažne korespondencije između tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić i premijera Andreja Plenkovića, koju je objavio Ivica Todorić u jeku afere Agrokor. Varga je do prije nekoliko godina bio djelatnik PU osječko-baranjske, nakon čega je dobio otkaz. Navodno je radio u OTC-u na poslovima vezanima uz računalne djelatnosti, informatičke tehnologije i kriptozaštitu. Još uvijek nije poznato zašto je dobio otkaz u policiji. Da ga se istražuje, Vargi je netko dojavio pa se pretpostavljalo da ima prijatelje u policiji, u krugu bliskom istrazi. Navodno je u zatvoru počeo štrajkati glađu.

Policija je u srijedu uhitila Blaža Curića, vozača koji je navodno upozorio Vargu da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje. Jedna je osoba prošlog četvrtka nazvala Vargu s jednokratnog telefona iz Dubrave u Zagrebu te mu poručila da odmah uništi sve hard diskove i USB stickove. MUP smatra da je to bio Curić. Ubrzo je izišlo na vidjelo da je Curić vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i kum zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. Curić se za sada brani šutnjom, a USKOK ga tereti za poticanje na sprečavanje dokazivanja.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko ispričao je za dva medija dvije različite verzije priče o poznanstvu s Vargom . Za N1 je kazao kako ga je vidio jednom u životu te da su mu neki prijatelji sugerirali upravo Vargu kao stručnjaka, a vezano uz rekonstrukciju navodne krađe glasova na izborima 2015., za što je on tada optužio APIS. No za Jutarnji list je ispričao kako je Vargu poznavao iz MUP-a i da se s njim počeo intenzivnije družiti 2017., nakon što se povukao iz politike, a vezano za spomenuti APIS. Zadnji put su se čuli prije 20-ak dana, kad je Varga kontaktirao s njim želeći 'da mu financijski pomogne jer mora na operaciju'.

Ostali

Varga je navodno u trenutku uhićenja tražio da se zove predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Predsjednik Hrvatskog sabora je u srijedu naglasio kako uopće ne poznaje Vargu, niti je ikada na bilo koji način komunicirao s njim te da ne zna koji bi bili Vargini motivi da navodno kaže nešto tako u trenucima uhićenja. U petak je prisnažio svoju izjavu kazavši da je u prvom redu na institucijama da ispitaju čija je odgovornost u slučaju lažiranih SMS-ova i da utvrde postoje li paralelne strukture i gdje se iskorištavao sustav.

Tvrdi da ovdje nije riječ o sukobu unutar HDZ-a. 'Ovo nije unutarstranačka priča HDZ-a. Logično mi je da oporba to pokušava iskoristiti kako bi plasirala tu priču. Evidentno je kako je do toga došlo neovisno o HDZ-u i spominje se druga istraga koja nema veze s HDZ-om', rekao je Jandroković. Upitan o eventualnim sankcijama Milijanu Brkiću, Jandroković je rekao da se ne radi o neozbiljnoj temi da bi on nekome presuđivao ili govorio o sankcijama.

Kao što je poznato, u medijima se spekulira da iza cijele priče stoji obračun dviju struja u HDZ-u. Navodno iza najavljenog prosvjeda protiv sporosti institucija u Vukovaru stoji Milijan Brkić, navodni šef desne frakcije u HDZ-u, nezadovoljne Plenkovićem. Druga strana nikako ne želi da se taj skup pretvori u bunt protiv vlasti i čini sve da ga zaustavi ili barem da ga svede na najmanju moguću mjeru.

Na pitanje novinara vidi li poveznicu Milijana Brkića s najnovijom aferom 'fabriciranih poruka', premijer Andrej Plenković je u odgovoru podsjetio da su prije pola godine objavljeni i 'navodni SMS-ovi' između njega i tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić te 'bili predstavljeni kao neki jako važan dokaz'. 'Mogli ste, i da niste nekakav forenzičar modernih tehnologija, shvatiti da je riječ o fabriciranim informacijama, što se i ispostavilo. A sve u vezi ove afere - očekujem od nadležnih tijela da je do kraja istraže. Apsolutno do kraja', rekao je premijer. Također je kazao da je zvao Brkića i da ga nije uspio dobiti na telefon, ali da ne vidi neki posebni problem u tome.