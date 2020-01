Žestoka kritika iz BiH: Ohanite od plašenja glasača muslimanima!

View this post on Instagram

NEDOPUSTIVO PLAŠENJE BH MUSLIMANIMA Zaista je državnički i moralno nedopustivo to da kandidati za predsjednika Republike Hrvatske uporno i tendenciozno u Bosni i Hercegovini vide dodatnu opasnost od terorizma, “jer u njoj žive muslimani”. Dovoditi Bošnjake u takav kontekst, i to nakon genocida koji je počinjen, zaista nije dobrosusjedski čin. BiH je veoma odgovorna članica antiterorističke alijanse i naša obavještajna služba (OSA) i policijske agencije na svim nivoima uradile su i stalno rade veliki posao. Plašiti svoje birače potencijalnim terorizmom iz BiH i glumiti čuvara EU od nas, mnogo više govori o političkim tendencijama u Hrvatskoj, nego o ovdašnjim muslimanima, odnosno Bošnjacima. Terorizam je planetarno zlo i vezati ga za jednu vjeru, naciju ili državu politički je veoma ružno i nedopustivo. Zato bi bilo dobro, naročito za onoga ko na kraju pobijedi u utrci za predsjednika Republike Hrvatske, da ohane od ove vrste populizma i nepotrebnog vrijeđanja pripadnika vjere koja, između ostalog, egzistira i u Hrvatskoj i njenu multietničku sliku čini ljepšom i boljom. Razlog više da treba iskreno međudržavno i sigurnosno sarađivati, a ne podvaljivati!