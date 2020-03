Putnički agenti i touroperatori u panici zbog koronavirusa: Vaučeri za putovanja nakon krize

Europski putnički agenti i touroperatori pozivaju Europsku komisiju i turistički sektor na pragmatizam i fleksibilnu primjenu europskih pravila o povratu sredstava za aranžmanska putovanja, moguće i u obliku vaučera za putovanja nakon krize s Covidom-19, poručili su u utorak iz udruženja ECTAA

ECTAA ili Europsko udruženje putničkih agenata i touroperatora (TO), u čijem radu sudjeluju i hrvatska udruženja, u utorak je nakon sjednice ocijenilo da neizbježne odluke o sprječavanju pandemije koronavirusa ozbiljno ograničavaju životne aktivnosti, a da su putovanja i turizam potpuno zastali.

"S obzirom da je to kriza još nepredviđene dimenzije od početka europskih integracija, ECTAA poziva Europsku komisiju da nastavi davati snagu europskoj turističkoj industriji. Potrebno je brzo pronaći rješenje za masovna otkazivanja putovanja, jer to trenutno izaziva pretjerani 'udar' na likvidnost, što bi moglo dovesti do nesolventnosti na tisuće turističkih tvrtki, touroperatora i putničkih agencija u vrlo skoroj budućnosti", upozorili su iz ECTAA-e.