Putin o ovome šuti, ali sada se sve zna: Gubi 800 vojnika dnevno, bilanca je porazna

M.Da.

31.08.2025 u 18:37

Informacije iz Kremlja o broju poginulih vojnika su sasvim oprečne (ilustracija)
Informacije iz Kremlja o broju poginulih vojnika su sasvim oprečne (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov
Njemački Bild, pozivajući se na procjene ukrajinskog Ministarstva obrane, navodi kako su Rusi samo ove subote izgubili 810 vojnika. Od početka specijalne vojne operacije izgubili su ih više od milijun, uz velike gubitke u opremi i naoružanju

U trenucima dok se ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava koliko-toliko prikazati na međunarodnoj sceni, stotine njegovih vojnika svakog dana ginu u Ukrajini.

Njemački Bild, pozivajući se na podatke ukrajinskog Ministarstva obrane navodi da je ruska vojska samo u subotu izgubila oko 810 vojnika. Ta se brojka odnosi na poginule, teško ranjene ili zarobljene vojnike.

Ukrajinske procjene sugeriraju da je Rusija od početka svoje specijalne vojne operacije izgubila čak 1.082.140 vojnika.

Popuna iz Sjeverne Koreje

Uz to, ruska je vojska pretrpjela i veliku štetu u opremi i naoružanju. Između ostalog, uništena su 422 vojna zrakoplova, 340 helikoptera, 11.151 tenk, 23.212 vojnih transportera, 32.199 topničkih sustava, više od 55.000 dronova, 1476 bacača raketa, 3664 dalekometna projektila...

No, ti gubici kao da ne brinu Putina, jer se njegove postrojbe popunjavaju vojnicima iz Sjeverne Koreje. Procjenjuje se da je dosad na ukrajinskoj bojišnici bilo oko 14.000 sjevernokorejskih vojnika. Ukrajinski obavještajci, pak, tvrde da bi Kim Jong-Un u rat mogao poslati još 30.000 vojnika.

Jasno, iz Kremlja se u rijetkim obraćanjima mogu čuti sasvim oprečne informacije o broju poginulih ili zarobljenih vojnika. Iz njihove perspektive, Ukrajinci su pretrpjeli znatno više štete. Stoga bi možda i ukrajinske podatke trebalo uzeti s određenom rezervom.

