Pupovac: Sve manjine se drže zajedno. Neće nas cijepati!

"U skladu s dogovorom kojeg smo postigli - prvo je da idemo zajedno, drugo da se držimo zajedno i da se ne dopušta da nas se cijepa na one koji su podobni i nepodobni, jer znamo što to znači, na kraju ćemo svi biti nepodobni. Treće, dogovorili smo da odemo na razgovor s našim partnerima s kojima smo osam godina činili Vladu", rekao je.

Antimanjinska politika nije dobra za Hrvatsku

Također je poručio kako se ne može voditi antimanjinska politika i istovremeno misliti da je to dobro za Hrvatsku.

"Ne možete isključivati a priori pripadnike manjina, bilo sad srpsku, a na kraju dana i sve ostale, i diskreditirati njihove mandate. To nije svojstveno ozbiljnoj demokraciji", istaknuo je.

Upitan je li moguća 3P koalicija, Plenković-Penava-Pupovac, Pupovac je odgovorio kako je to "etiketa, a nije formula". Naveo je kako SDSS i drugi zastupnici nacionalnih manjina imaju svoje 3P - pravila političkog ponašanja, pamet i svoj put.

Na pitanje je li ga zvao predsjednik Republike Zoran Milanović, rekao je kako on "nema mandat za to, bez obzira na to što čujemo da je nekoga zvao, odnosno slao poruke".

"To imaju drugi ljudi i kad me netko nazove, ja se javim. Svi koji su me do sad nazvali, ja se javim i razgovarao sam. I razgovarat ću jer želim sa svima, bez obzira kakav ishod ovoga bude, imati najbolji mogući politički odnos", rekao je Pupovac.

Pri tome je istaknuo da ga je zvao predsjednik SDP-a Peđa Grbin i da su razgovarali o onome što je Grbina zanimalo i o onome što mu je Pupovac mogao reći.