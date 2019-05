Pupovac sa mještanima Duzluka kojima netko u ranim jutarnjim satima pali kuće

Saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac razgovarao je u četvrtak sa stanovnicima Duzluka, prigradskog naselja Orahovice, u kojem je od 10. travnja do 19. svibnja podmetnut požar na šest kuća te je od mjerodavnih zatražio da se otkrije počinitelja

'Ako to nije u stanju, onda treba reći, a ravnatelj policije i ministar moraju napraviti ono što dosad nisu - da poduzmu mjere po kojima će to raditi ljudi koji su u stanju to učiniti', rekao je Pupovac.

Svih šest požara buknulo je u isto vrijeme, oko četiri sata ujutro.