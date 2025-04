Puljak žustro odgovorio Inspektoratu: 'Pokušavaju me ušutkati prijetnjama'

'Istina je jednostavna: kazna mi je izrečena zbog radova koje je naručio moj prethodnik iz HDZ-a, a koje su mi prilikom preuzimanja vlasti prikrili u službenom zapisniku. Povjerenica Vlade Mirna Veža svjesno je prešutjela postojanje neregularnosti i time obmanula novi gradski tim.

Državni inspektorat uopće se ne osvrće na to kako su radovi započeli, tko ih je pokrenuo, ni zašto su prikriveni pri primopredaji vlasti. Umjesto da odgovore na ta ključna pitanja, bave se mojim političkim stavovima i pokušavaju me ušutkati prijetnjama i kaznenim prijavama', navodi Puljak, dodajući da bi u svakom uređenom društvu institucije bile neovisne, a ne produžena ruka političke moći.

'Ovo nije pravna država – ovo je pokazna vježba političke represije. No, neće me zastrašiti. Nastavit ću govoriti istinu, nastavit ćemo se boriti za javno dobro i nastavit ćemo raskrinkavati političku korupciju – koliko god to nekima bilo neugodno. Split nećete više vratiti pod svoju kontrolu', poručuje Puljak.