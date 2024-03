Puljak i Tomašević predstavili projekte koji bi trebali olakšati život građanima

''S druge strane, Čistoća će za svaki spremnik koji nije ispražnjen obavijestiti korisnika zašto do toga nije došlo, je li bilo tehničkih poteškoća ili je bilo riječ o nekom vozilu koje je priječili pristup spremniku. Ako je kriva Čistoća, obavijestit će se o tome korisnika i i u roku od 24 sata će odvoz biti izvršen'', rekao je Tomašević.

Gradonačelnik Zagreba također je najavio da će do kraja svibnja na svim tramvajima biti postavljeni GPS odašiljači te na svim autobusima do kraja godine, kako bi građani u realnom vremenu imali podatke o tome koliko im je vremena potrebno za putovanje do određenog mjesta u gradu.

Osim toga, novost za korisnike javnog prijevoza ove godine bit će i centralizirano upravljanje semaforima od kojeg Tomašević očekuje brža putovanja.

''U Zagrebu imamo preko 500 semaforiziranih raskrižja. Četvrtinu njih stavit ćemo u sustav automatskog upravljanja prometom. Prioritet imaju ona raskrižja koja se nalaze u tramvajskoj mreži jer želimo da tramvaji imaju prioritet kad govorimo o prometu i sistemu semaforiziranih raskrižja'', poručio je.

Puljak: Projekt izgradnje 30-tak podzemnih garaža

O rješenjima za probleme gradskog prometa govorio je i gradonačelnik Splita Ivica Puljak. Osim digitalizacije svih raskrižja u gradu, najavio je projekt izgradnje oko 30 podzemnih garaža kako ljudi više ne bi morali parkirati u parkovima, na nogostupu i sličnim mjestima.

''Nažalost, ne možete ljudima zabraniti da parkiraju kad nema parkirnih mjesta. Na ovaj način mi ćemo spustiti automobile ispod zemlje i osloboditi prostor za bicikliste, pješake, osobe s invaliditetom i tako učiniti grad ljepšim'', rekao je Puljak.

Grad Bjelovar bit će prvi grad u Hrvatskoj koji će se grijati na toplu vodu, kazao je gradonačelnik Dario Hrebak, jer već ima bušotinu koja će crpiti vodu temperature 83 stupnja s dubine između 850 i 1200 metara.

''Od početka 2018 . radimo na toj priči. Danas znamo da privatni sektor ulaže puno novca u geotermalnu energiju za proizvodnju struje. Međutim, strašni su potencijali što se tiče gradova, Hrvatska ima potencijal od čak 2 MW u toplinarstvu na području kontinentalne Hrvatske'', rekao je.

Bjelovar ne misli stati na jednoj bušotini, već planira izgraditi dvije u centru grada, dodao je Hrebak.

''Planiramo grijati centar grada i najveće konzumente kao što su bolnice, škole, vrtiće, javne institucije, sportske dvorane. No, ne možemo grijati cijeli grad, nažalost to je ipak neisplativo'', kazao je.

Grijanje na toplu vodu za dvije do tri godine planira i Grad Karlovac, naglasio je gradonačelnik Damir Mandić.

''Karlovac je prošli mjesec završio projekt revitalizacije vrelovoda u sklopu kojeg je zamijenjeno 16 kilometara cijevi i uvedeno daljinsko upravljanje sustavom grijanja. Naš cilj je da se 8 tisuća obitelji koje se griju na centralni toplinski sustav, sutra grije iz geotermalne vode'', rekao je Mandić.