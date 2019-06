Zbog koncesije za Fortanovu HSU u Vinkovcima raskinuo koaliciju s HDZ-om: To nikad nećemo prihvatiti!

Vinkovački HDZ razvrgnuo je dosadašnju koaliciju s Hrvatskom strankom umirovljenika (HSU) s kojom je na prošlim lokalnim izborima osvojio natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću Vinkovaca, a koju od ponedjeljka u čine HDZ i HSP AS

"Nikada nećemo prihvatiti da se zemlja, 1.200 hektara, daje Fortanovi u koncesiji na 50 godina po cijeni ispod 1.000 kuna, a našim OPG-ima daju tu istu zemlju po cijeni većoj od 2.000 kuna. Jedini uvjet da to prihvatimo je da i OPG-ovima zemlju daju po 1.000 kuna", rekao je Lukenda na konferenciji za novinare uoči sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik vinkovačkog HDZ-a i Gradskog vijeća Vinkovaca Mladen Karlić novinarima je rekao da 'HSU ne napušta koaliciju', već je 'HDZ raskinuo koaliciju s HSU-om' jer više nije imao povjerenja u tu stranku.

"Nema to veze s bilo kakvom zemljom. Dva vjećnika HSU-a nisu došla na prošlu sjednicu Gradskog vijeća, a nisu dali ozbiljno obrazloženje zbog čega su izostali sa sjednice. Nama to znači da to nije ozbiljan partner i da više s njima ne možemo surađivati", izjavio je Karlić prije početka sjednice Gradskog vijeća.

U Gradskom vijeću Vinkovaca koje ima 25 članova, HDZ je s dvoje vijećnika HSU-a, Marinkom Lukendom i Borislavom Manojlovićem, koji je u Vijeće nakon prošlih lokalnih izbora, sukladno dogovoru HDZ-a i HSU-a, ušao kao zamjenski vijećnik HDZ-ovca Krunoslava Josipa Čačića, imao natoplovičnu većinu od 13 vijećnika.

Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj nakon konferencije za novinare HSU-a, oduzet je viječnički mandat Borislavu Manojloviću te vraćen Krunoslavu Josipu Čačiću koji je odmah i prisegnuo kao vijećnik. Istodobno je dužnosti potpredsjednika Vijeća razriješen Marinko Lukenda, a za novog potpredsjednika izabran je Tomislav Miličević iz HSP AS.