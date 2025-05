Puhovski: SDP-u ide odlično, a Hajdaš Dončić govori najsličnije Miloševiću

'Osnovne stvari su jasne, uz dvije napomene - svi ove izbore gledaju u nacionalnoj prizmi, a ne u lokalnoj, u svakom selu ovi su izbori za nekoga važni. Nacionalno interesantni izbori su u Splitu, Puli, Sinju i Vukovaru. Važni, a neinteresantni su u Zagrebu, Zadru, Šibeniku zato što su većine toliko jasno postavljene da se ne mogu očekivati promjene. Imamo one koji su između, to su Karlovac i Dubrovnik, pa i Korčula. Svi ostali su s nacionalnog stajališta nevažni, ustvrdio je Žarko Puhovski u HRT -ovoj emisiji 'Studio 4'.

Puhovski je rekao da je moguće, iako nije baš vjerojatno, da HDZ dobije i Split, i Dubrovnik, i Sinj, i Vukovar.

' I tada je to trijumf, ne toliko u brojkama, koliko trijumf u urbanizaciji. Često je bila fraza na ljevici 'mi imamo ljude, oni imaju teritorij'. HDZ je osvajao općine, županije gdje zapravo imao malo ljudi, sad se pokazalo da se stvar okrenula. SDP može doći u situaciju ako izgubi Pulu. Njima je to na neki način zadnja šansa da se spase od velikog neuspjeha. Paradoks je ovaj, godinama su mnogi govorili da županije postoje samo zato da bi HDZ mogao reći da ne gubi lokalne izbore, a sad SDP izvlači županije da bi dokazao da ne gubi izbore. Mislim da su županije nevažne, bitni su gradovi i općine', naglasio je.

Puhovski: Tomaševiću su više pomogli Turudić i Bačić nego SDP

Puhovski je rekao kako je očekivao da bi Tomašević mogao pobijediti već u prvom krugu. Smatra da su mu puno više pomogli Turudić i Bačić, nego SDP.

'Uopće nisam očekivao da bi mogao dobiti apsolutnu većinu u Skupštini, to je za njega uspjeh, ali nije dobro za Zagreb. To znači da nemamo kontrolu vlasti i da mogu raditi što hoće. On će dobiti izbore, u tome nema spora', rekao je Puhovski. Naglasio je kako su sve ankete pokazivale kako pada popularnost HDZ-a, ali raste popularnost Vlade.

'Oni koji su se kladili na Vladu, a ne stranku, poput Frankovića, dobro su prošli. Greška većine oporbe u Zagrebu je bila da se ide na svjetonazorska pitanja, a ne s njihovim greškama', kazao je Puhovski.

'SDP-u ide odlično'

Puhovski je za čelnika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića rekao kako ima tip kvazitotalitarnog nastupa.

'On u zadnjih 30 godina govori najsličnije Slobodanu Miloševiću, kojem su odgovori bili kraći od pitanja. Tako danas govori Hajdaš Dončić. On čak ni ne argumentira, on kaže ja se tako zalažem i točka. To nije način razgovora u neautoritarnoj ljevici, što je socijaldemokracija uvijek trebala biti', rekao je Puhovski.

Kazao je kako mu se čini da SDP-u ide odlično.

'Oni ne samo da ne propadaju, već će i dalje čvrsto biti druga stranka, te u nizu momenata dolaziti blizu HDZ-a, ako ne i ispred, tako dugo dok se inzistira na svjetonazoru. Oni više nisu ljevičarska stranka, ali njihovo biračko tijelo smatra da su protuhadezeovski', dodao je.

'Možemo mora odlučiti hoće li biti nacionalna stranka'

Kazao je kako Možemo čini sve što može da ne bude masovna stranka.

'Oni nisu radikalno lijeva stranka, samo ih desničarka histerija vidi u tom smislu. U svjetonazorskom smislu su se ponašali dosta neutralno. Moraju odlučiti hoće li biti zadovoljni Zagrebom i Pazinom ili će biti nacionalna stranka. Pitanje je imaju li za to ljudi', naglasio je Puhovski.

Komentirajući kandidaturu Marije Selak Raspudić, kazao je da ona nema jasnu poziciju niti dovoljno znanja o Gradu Zagreba, te da iza sebe ima slabu ekipu.

Neizvjesna sudbina IDS-a, DP-a i Mosta

Kazao je kako je IDS uvijek bio istarska verzija HDZ-a.

'Pula je za njih već izgubljena. Istarska stranka koja nema Pulu i županiju nema smisla. DP ako izgubi Vukovar nema smisla kao stranka. Most ako još izgubi i Bulja doista nema smisla', rekao je politički analitičar. Za Most je rekao kako se sve više ponaša kao nevladina organizacija, koja se bavi politikom, ali ne želi doći na vlast.

'Zato se i raspadaju. Izgubili su bračni par Raspudić i po mom sudu su stranka koja pomalo gubi smisao, ako se ne dogodi obrat u Sinju. U Vukovaru', kaže Puhovski, sve ovisi o vukovarskoj manjini.

'To i Split su dvije točke koje su nacionalno važne i neizvjesne. DP je pokušao igrati na pristojnost na vlast, a dotad su stalno bili protiv Zagreba i sl. Tu igru jednostavno ne znaju igrati, Pavliček je tu spretniji', rekao je Puhovski.

Misli da je Plenkoviću lakše s DP-om ako lošije prođe na lokalnim izborima jer onda ostaju žetončići koji nemaju izbora nego biti uz njega.

Gdje je Centar pogriješio?

Ako Centar i pobijedi u Splitu, rekao je Puhovski, to će biti uz muku. Ne vidi načina da ta stranka raste na nacionalnoj razini.

'Počeli su paliti mostove s dosadašnjim saveznicima, SDP-om i Možemo. Vodili su kampanju kakvu je HDZ vodio u devedesetima. SDP je proglasio najvećim neprijateljem. Zato je Puljak i ojačao desnicu na svim stranama', zaključno će ovaj analitičar.