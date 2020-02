Puhovski: Nuklearka je veći problem Hrvatske i Slovenije od granice

Predsjednik Republike Zoran Milanović za prvo putovanje u inozemstvo odabrao je Sloveniju. U Otočcu ob Krki sastao se s kolegom Borutom Pahorom, koji je jučer za mandatara nove vlade predložio Janeza Janšu. Kakvi su hrvatsko-slovenski odnosi danas? Mogu li biti bolji? Kako nakon gotovo 30 godina riješiti pitanje granice, nakon kompromitirane arbitraže? U novoj političkoj slagalici - može li se granica riješiti bilateralno?

Komentirala je kritike iz Slovenije na račun Hrvatske oko koronavirusa. 'Takve izjave su neodgovorne i neprimjerene. Hrvatska vrlo brine i provodi potrebne mjere na granici i u Republici Hrvatskoj', poručila je, dodajući da se vidi da imamo tradiciju Andrije Štampara.



Botteri je rekao da je epidemija koronavirusa preozbiljna stvar da bi se nadmudrivali, već bi obje države trebale surađivati, kao i u drugim stvarima.



Klisović je rekao da je Milanović odabirom Slovenije za svoj prvi posjet poslao jasnu poruku susjednoj zemlji koja je jako važna Hrvatskoj. 'Očigledno je želio poslati novu poruku i to državi s kojom misli, kao i ja, da trebamo graditi puno bolje odnose nego što imamo, s kojom trebamo graditi ne samo partnerstvo, nego i političko savezništvo', rekao je Klisović.



Klisović je rekao da Pahor i Milanović imaju dobre osobne odnose, ali da će Milanović uvijek staviti državne interese prije bilo kojih drugih odnosa. Dobar odnos bit će investicija u izgradnju novog, pozitivnog ozračja, smatra.



Puhovski je za pitanje granice rekao da je to bura u čaši slane vode, potpuno besmisleni problem. 'Čak i u odnosu na Sloveniju Hrvatska ima puno ozbiljnijih problema kao što je nuklearka, pa i još uvijek repovi Ljubljanske banke. Ovo je problem koji služi nacionalizmima kao klasični primjer nečega što se stavlja na dnevni red baš zato što se ne može riješiti', rekao je Puhovski.



Smatra da je prvi akt predsjednika trebao biti odlazak u Austriju ili Italiju preko Slovenije. 'Predsjednik je došao potpuno nepripremljen, on uopće nije znao što se događa na granici', rekao je Puhovski. Klisović je odbacio tvrdnju o Milanovićevoj nepripremljenosti te poručio da su Milanovićeve poruke dobro odjeknule u hrvatskoj i slovenskoj javnosti.



Metelko-Zgombić rekla je da je Ljubljanska banka otvoreno pitanje koje je djelomično riješeno, ostao je veliki iznos prenesene devizne štednje građana. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, smatra da nije riječ o velikom otvorenom problemu. 'Imamo međudržavno povjerenstvo koje dobro funkcionira. Ostaje otvoreno na koji ćemo način trajno riješiti nuklearni otpad, ali za to još imamo vremena, to je proces koji traje i za to će se sigurno naći rješenje', kaže Metelko-Zgombić.



Kako će se Janša odnositi prema Hrvatskoj?



Botteri je rekao da je čitao tekst iz Mladine iz 2000. o tome kako je Janša kao tadašnji ministar obrane predložio da slovenski specijalci zauzmu lijevi brijeg rijeke Dragonje (Latin ga je ispravio rekavši da se radilo o lijevoj obali kanala Sveti Odorik).



'Koliko ga poznajem, znam da je vrlo pragmatičan političar i da često zna upotrijebiti to nacionalističko oruđe da bi dosegao neki svoj politički cilj', rekao je Botteri, podsjetivši da je Janša svojim radikalnim zahtjevima minirao odluku da se ide na arbitražu.



Latin je rekao da ribari na kućne adrese dobivaju kazne. 'Hrvatska policija nas prati dok se nalazimo u takozvanom spornom području. Kad slovenska policija dolazi prema nama, ona se fizički postavlja između slovenskog glisera i hrvatske ribarice i sprječava fizički kontakt', rekao je Latin.



Metelko-Zgombić rekla je da su poslali čvrsti javni poziv da Slovenija prestane s takvim kažnjavanjem te je podsjetila da je Sud EU-a rekao da sporna arbitražna presuda nije provedena. 'Mi stvarno očekujemo od slovenske strane da pažljivo pročita sadržaj te presude i da se počne ponašati u skladu s tim', rekla je Metelko-Zgombić.



Naglasila je da pitanje granice ne bi trebalo opterećivati ni ljude koji žive uz granicu ni dvije države koje imaju povijest bez sukobljavanja. 'Naš ulazak u Schengen bi upravo još dodatno olakšao ovu situaciju. Ta granica će postati unutarnja granica koja će biti manje važna i mislim da bi našli rješenje upravo našim ulaskom u Schengen', rekla je Metelko-Zgombić.



Klisović je rekao da i druge države EU-a imaju otvorena granična pitanja pa su unatoč tome prijateljske i njihovi građani to ne registriraju.