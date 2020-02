Milanović i Pahor ne kriju bliskost, progovorili o 'problemčićima', pa i koronavirusu: 'Nisam stručnjak, kao ni moja supruga, iako...'

Predsjednik Zoran Milanović razgovarao je u četvrtak u Otočcu ob Krki sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom u sklopu radnog posjeta Sloveniji, njegova prvog inozemnog posjeta u mandatu. Dvojica predsjednika očito se odlično slažu, a to su potvrdili i u izjavama nakon susreta

Pahoru je drago što je Milanović za prvi posjet odabrao Sloveniju. 'Vjerujemo si, poznajemo se 16 godina, razumijemo da među nama postoje razlike. Baš zbog njih od prvog dana čvrsto smo predani tome da izgradimo prijateljstvo između naša dva naroda i država. I da konačno razriješimo probleme. To se neće dogoditi preko noći, no čvrsto smo odlučni da na inicijativu nas dvojice odnosi među državama budu odlični', kazao je Pahor.

'Uvijek je potrebno misliti na to da otvorena pitanja treba rješavati tako da sva ostala područja budu što razvijenija. U tom smislu sastanak nije samo na simboličnoj, već i na stvarnoj razini', dodao je. Milanović je pak istaknuo da je tek nedavno izašao iz kampanje i da je malo tvrd, ali da nema ništa drukčije reći nego ono što je govorio tijekom kampanje.

'Dragi Borut', kazao je Milanović i nastavio: 'Slovenija je susjed, funkcionalna, liberalna demokracija, Slovenija je zemlja koja je u mnogo čemu slična Hrvatskoj… To je zdrava isprepletenost i naši odnosi su dobri te trebaju biti još bolji. Ima nas zajedno šest milijuna, to je malo, ali ako se želi raditi, to je puno', istaknuo je.