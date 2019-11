Puhovski: Netko je predsjednici opet šapnuo pogrešan savjet, ali i Milanoviću

Politički analitičar Žarko Puhovski ističe da smo se nakon 30 godina društvenog napretka, ponovno vratili na temu Jugoslavije, željezne zavjese, tko je za koga navijao...

Izjava Zorana Milanovića koji je kazao kako nije navijao za Hajduk, koji je bio Titov omiljeni klub kao i da je 'Hajduk imao petokraku na grbu, koji je igrao s petokrakom na prsima te si se mogao nabosti na nju' digla je dosta prašine na lijevom spektru i izazvala dosta gorčine kod antifašističkih udruga.

Sve su to u RTL Direktu prokomentirali s političkim analitičarem profesorom Žarkom Puhovskim.

Pitali su ga je li Milanović ovom izjavom nadmašio onu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o NK Rijeka?

'Smisao te utakmice je da netko nekoga nadmaši. Milanović je borac i on je konkurencijski orijentiran i jači je od Kolinde Grabar Kitarović, verbalno govoreći. No, te ga riječi mogu odvesti tko zna kamo i katkad ga odvedu. Ovom si je izjavom sigurno napravio više štete nego što je to učinila gospođa predsjednica. On si je pucao u noge, isto kao što si ona često puca u noge, ali stvar je u tome da imaju samo dvije noge. Zoran Milanović se ponovno počeo ponašati kao i na prošlim izborima, parlemantarnima, na kojima je izgubio. Pokušava se malo približiti centru i desnici, a gotovo sigurno tu ništa ne može dobiti kao ni Kolinda na ljevici', kazao je Puhovski.

'Izgleda da smo se nakon 30 godina društvenog napretka ponovno vratili na temu Jugoslavije, željezne zavjese, tko je za koga navijao... Postavlja se pitanje, je li to biračima zaista zanimljivo?'