Pucnjava na jugu Njemačke, više ozlijeđenih

U mjestu Rot am See na jugu Njemačke je u petak došlo do pucnjave u kojoj ima ozlijeđenih a vjerojatno i mrtvih, javlja njemačka policija preko Twittera

U mjestu Rot am See u blizini Schwaebisch Halla, u saveznoj pokrajini Baden Wuerttemberg, došlo je do pucnjave u kojoj, prema prvim saznanjima policije, ima i ubijenih. Prema neprovjerenim informacijama radi se o obiteljskoj svađi, a uhićen je i jedan osumnjičeni. Agencije su isprava javljale o šest ubijenih, ali to zasad nije potvrđeno.