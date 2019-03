Prve reakcije u Srbiji na presudu Karadžiću: Od odobravanja do osporavanja

Nekadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić ocijenila je u srijedu konačnu presudu čelniku bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, kojom mu je kazna od 40 godina pretvorena u doživotni zatvor, „očekivanom“, naglašavajući kako bi takva odluka suda trebala pomoći u suočavanju s činjenicama kako se takvi zločini više ne bi ponovili.

"Prave činjenice su konačno utvrđene, sada slijedi suočavanje s tim činjenicama. Suočavanje koje bi trebalo pomoći da se takve stvari više ne ponove", sugerirala je Kandić.

Ona drži da je „presuda bila očekivana“, s obzirom na sve ranije presude generalima kojima je Karadžić zapovijedao te da je presudom „zatvoren krug kažnjavanja najodgovornijih".

Kandić tvrdi da do sada političari nisu promijenili svoju retoriku koja huška i "podsjeća na već viđeno", izražavajući nadu da će presuda to konačno promijeniti. Ipak, kazala je kako se "pribojava da će u Republici Srpskoj to samo pojačati retoriku koja se ne suočava i ne miri s prošlošću“.