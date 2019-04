Proučili smo što nova pravila o ambalažnom otpadu donose za građane, a što za trgovce

Ministarstvo zaštite okoliša u četvrtak zaključuje savjetovanje o izmjenama Pravilnika o ambalažnom otpadu. Donosimo što on donosi za građane, a što za trgovce. Istovremeno, Ministarstvo je u proceduru uputilo nacrt poziva za sve one koji se žele baviti unosnim biznisom s otpadom. Iz njega je razvidno da će otpada biti sve više...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas zatvara e-savjetovanje o izmjenama Pravilnika o ambalažnom otpadu , a ono što će posebno zanimati građane, posebno one kojima kopanje po kontejnerima znači i preživljavanje, je da povratna naknada od 50 lipa ostaje s tim da bi od 1. siječnja iduće godine trebala biti uvedena i za pića u ambalaži od dva decilitra, a naknada bi se ponovno vraćala i na ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda.

I dok prvi navode kako će zbog toga njihovi proizvodi poskupjeti, posebno oni u plastičnim čašicama, drugi navode da prikupljanje istih izaziva određeni sanitarni problem.

Uz to, dodaju, s obzirom na to da izmjene predviđaju zamjenu ljudi automatima i očitavanja barkoda s ambalaže, jer se ista ne bi trebala brojati ručno, to će za posljedicu imati povećanje troškova, ali i smanjenje broja zaposlenih.

Naime, izmjene spomenutog Pravilnika predviđaju da trgovci s trgovinama većima od 200 m2 već od ove godine počnu dobivati veće nagrade za strojno preuzimanje ambalaže, odnosno da im se ta naknada postupno smanjuje do 2021. ako ambalažu preuzimaju i broje ručno.

U nizu iznesenih primjedbi navodi se da će, ostane li Pravilnik onakav kakav je predložen, Hrvatska biti jedina od osam zemalja EU-a s depozitarnim sustavom koja ima povratnu naknadu i na mliječnu ambalažu.