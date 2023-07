Prosvjedi bjesne, a Netanyahu uvjerava: Tražimo konsenzus o pravosudnom zakonu

Zagovornici zakona kažu da bi on vratio ravnotežu u grane vlasti, dok oni protiv kažu da uklanja vitalne kontrole i ravnoteže.

Prosvjednici su ponovno izašli na ulice diljem zemlje u četvrtak, dok su dvije glavne ceste bile blokirane u Tel Avivu.

"Da budemo jasni, on je najveći lažljivac ikad pa mu ne vjerujemo ni riječi", rekla je Irit Edri, 50-godišnja odvjetnica na prosvjedu u Tel Avivu. "On poziva na razgovore ili što već samo zato što mu to služi."

"Više ne vjerujemo u ovo, moramo potpuno zaustaviti ovaj zakon", rekao je Edri.