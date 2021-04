Povodom Svjetskog dana zdravlja, zaklada sa sjedištem u Bruxellesu World forum for Ethics in Business poziva na raspravu o etičkim implikacijama i posljedicama pandemije, potrebite radnje za poboljšanje individualnog zdravlja i dobrobiti u ova nepredvidiva vremena, s ciljem traženja putokaza i najbolje prakse za podizanje etike i vrijednosti na tjelesnom i mentalnom zdravlju

Tema 'Promjena paradigmi u svijetu pandemije: Kako vratiti povjerenje? Zdravlje, sreća i etika'. Događaj će se održati kao virtualna konferencija 7. travnja od 13 do 19 sati.

Potvrđeni govornici su Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije; Sri Sri Ravi Shankar, osnivač World forum for Ethics in Business i osnivač Art of Living fondacije; Predsjednik Surinama; slovenski premijer; zamjenici premijera iz Belgije i Mauricijusa; Ministri zdravstva iz Velike Britanije, Omana, Surinama i Guyane; Ministar obrane Surinama, bivši premijer Norveške Kjell Magne Bondevik; Roland Koch, predsjednik zaklade Ludwig Erhard, Nacionalni menadžer Pfizera S. Sridhar iz Indije; Michele Uva, direktor nogometa u UEFA-i; stručnjak za okoliš i bivši čelnik UN-a za okoliš Erik Solheim i mnogi drugi.

'Pandemija koronavirusa stvorila je globalnu krizu s dalekosežnim socijalnim, ekonomskim i zdravstvenim sustavom posljedica. Naša otpornost u ovim izazovnim vremenima testira se ne samo načinom na koji se borimo protiv širenja virusa, već kako iz danih okolnosti izvlačimo najbolje. To zahtijeva naše kolektivno djelovanje. Ogromna je kriza, ali to je i prilika da razmislimo o svom životu i redefiniranju naše uloge i odgovornosti', kaže Sri Sri Ravi Shankar, osnivač Svjetskog foruma za etiku u poslovanju (WFEB), pred konferenciju.

Putem društvenih mreža ovaj će događaj pratiti oko dva milijuna gledatelja putem WFEB-a i njihovih medijskih partnera u više od 100 zemalja. Ranije virtualne konferencije u organizaciji Svjetskog Foruma za etiku u poslovanju imale su 1,75 milijuna gledatelja putem društvenih mreža u 100 zemalja. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Potrebna je prethodna registracija https://wfeb.org/pandemicworld.