Prognoza za vikend: Pogledajte koga čeka kava na suncu, a koga mraz

Najavljuje se pretežno sunčano, stabilno i danju toplije vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a u ponedjeljak, uz niske oblake, i na Jadranu, osobito sjevernom

Na Jadranu umjeren do jak sjeverni vjetar i bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 12, a na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 12 i 16 °C.

Istočna Hrvatska

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost za vrlo malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Središnja Hrvatska

Umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša dnevna od 9 do 11 °C.

Gorski kotar i Lika

Umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočni. Najniža temperatura -4 do 0, a najviša dnevna od 5 do 9 °C.