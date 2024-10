Prognoza za idući tjedan: Stižu nam magla, mraz, jugo i bura

U pretežno sunčanu nedjelju u Slavoniji , Baranji i Srijemu magla će biti više iznimka nego pravilo. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 2 do 5 °C, pa je moguć i slab mraz pri tlu. Danju će porasti i biti od 16 do 18 °C.

Pretežno sunčano i na zapadu. Ujutro još mjestimice umjerena naoblaka, u kotlinama Gorske Hrvatske moguće i kratkotrajna magla. Umjerena i jaka bura s olujnim udarima podno Velebita slabjet će u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 °C u gorskim predjelima, a na sjevernom Jadranu od 14 do 19 °C. Dnevna temperatura od 20 do 22 °C, u gorju oko 14 °C.

U noći će jugo u Dalmaciji oslabjeti i okrenuti na slabu do umjerenu buru. S njom će početi razvedravanje pa će nedjelja proteći uz sunčano vrijeme. Ujutro temperatura zraka od 13 do 18 °C, a zatim će porasti do ugodnih vrijednosti, od 21 do 24 °C.