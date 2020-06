Odgoda izbora zbog ponovnog širenja korone? Ovo su dva moguća scenarija

Zbog ponovnog rasta broja zaraženih i rizika širenja koronavirusa, političke stranke otkazuju predizborne skupove, a dio kandidata s lista mora u samoizolaciju. Tko je uopće ovlašten donijeti odluku o odgodi izbora, ako situacija s epidemijom eskalira objasnila je Sanja Barić, predstojnica katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci

'Prvi odgovor bi bio da odluku o odgodi izbora , ako ona doista bude nužna, mora donijeti Sabor. To je tijelo koje dvotrećinskom većinom donosi odluku o produžetku svog mandata, dvotrećinskom većinom odlučuje o ograničavanju ljudskih prava pa je logično da istom većinom donese i odluku o odgodi izbora. Međutim, Sabor je raspušten . U tim okolnostima postavlja se pitanje možemo li pristupiti tumačenju Ustava prema kojem je situacija takva da se Sabor mora izvanredno sastati i donijeti odluku o odgodi izbora. Prema mom mišljenju , svijet se ne bi srušio da konstruiramo takvo tumačenje Ustava kako bismo izašli iz situacije koju Ustav nije jasno definirao. To je dakle jedna mogućnost', tvrdi Sanja Barić.

Druga mogućnost je da odluku o odgodi izbora donese predsjednik Republike na prijedlog premijera. Ističe kako je Ustavom predviđena mogućnost da u izvanrednom stanju predsjednik države na prijedlog vlade donosi uredbu sa zakonskom snagom. No, dodaje, kako Ustav nije definirao koje tijelo, u kojem postupku i u kojim okolnostima proglašava izvanredno stanje.

'Hrvatska do sad nije ni jednom proglasila to stanje, čak ni u ratu. U sadašnjim okolnostima koje ustavno - pravno nisu ni malo jednostavne, može intervenirati Ustavni sud koj je nadležan za kontrolu zakonitosti i ustavnosti izbora. On može zaključiti da nisu ispunjeni uvjeti za njihovo održavanje, nakon čega predsjednik države na prijedlog premijera donosi uredbu o odgađanju izbora. Ustavni sud nadzire ustavnost tih uredbi s tim da je glavna obaveza predsjednika raspisati izbore čim bude moguće. To bi bio veliki presedan', naglašava Barić.

Dodaje kako je uloga Ustavnog suda da u izvanrednim situacija nadzire i spašava Ustav i državu.

'Scenarij odgode izbora ne zazivam, ne potičem i ne očekujem. Ako se bude insistiralo na pravim mjerama izolacije, udaljenosti i obavezi nošenja maski izbori će po mom mišljenju biti održani kad je i planirano 5. srpnja', tvrdi Barić.