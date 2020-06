Iako se ostavio politike, Krstičević u kampanji: Dolazi na skup HDZ-a u Imotskom, s Berošem se susreo na splitskoj Rivi

Premda je odbio nositi HDZ-ovu izbornu listu za desetu izbornu jedinicu, te najavio prestanak aktivnog bavljenja politikom, umirovljeni general i donedavni ministar obrane Damir Krstičević ipak se uključuje u predizbornu kampanju već večeras, i to u Imotskom

Iz HDZ-a su službeno najavili skup koji će se u 19 sati održati ispred gradske vijećnice, a do medija je došla informacija da će uz Vilija Beroša na njemu biti i Krstičević. U samoj stranci za tportal su potvrdili ovu informaciju i kazali da protokol ne predviđa njegov govor, no to nije isključeno.

'On je član stranke i premda se oprostio od politike, jasno je rekao da stoji uz HDZ. Večeras će nam dati podršku na terenu', kazali su nam neslužbeno u splitsko-dalmatinskom HDZ-u.

Zasad nije predviđeno da se Krstičević pojavljuje bilo gdje osim u Imotskom.