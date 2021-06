Pročitajte što stoji u sporazumu kojeg je Hrelja sklopio s Plenkovićem, u jednom slučaju može HDZ-u uskratiti podršku

Redefinirani model obiteljske mirovine koji će se utvrditi do kraja 2021. godine jedna je od točaka Protokola o razumijevanju i suradnji koji su u petak sklopili saborski zastupnik Silvano Hrelja i premijer Andrej Plenković, a koji podrazumijeva projektnu potporu Hrelje vladajućoj većini.

Protokol o razumijevanju i suradnji odnosi se na projektnu suradnju i podrazumijeva Hreljinu potporu strateškim politikama i prijedlozima Vlade upućenima Saboru te potporu članovima Vlade u Saboru.

U sporazumu se posebno ističe redefinirani model obiteljske mirovine i navodi da će se se on utvrditi do kraja 2021. godine, s ciljem donošenja u Hrvatskom saboru do sredine 2022. godine, s konačnom implementacijom najkasnije od 1. siječnja 2023. godine.

Protokol je sklopljen na razdoblje trajanja mandata 10. saziva Hrvatskog sabora, a suradnja i potpora, kako se navodi, može izostati ako se radi o pitanjima svjetonazorske prirode.