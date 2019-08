Privremeno se zatvaraju dvije prometne ceste u centru Zagreba

Zagrebački Gradski ured za mjesnu samoupravu najavio je privremeno zatvaranje dijela Vinogradske ulice i Ulice grada Vukovara zbog uređenja kolnika, upozoravajući vozače na moguće poteškoće u prometu te moleći za strpljenje i razumijevanje. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji

Zbog potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Ulica grada Vukovara na dijelu od Savske ceste do Nove ceste, u vremenskom razdoblju od utorka, 6. kolovoza 7 sati do četvrtka 15. kolovoza do 4 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Savska cesta – Zagrebačka avenija – Selska cesta – Ozaljska ulica – Ulica grada Vukovara i Ulica grada Vukovara – Nova cesta – Ulica Božidara Adžije – Jukićeva ulica – Savska cesta.