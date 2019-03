Privremeni stečajni upravitelj: Postoje razlozi za stečaj Uljanik Brodogradilišta

Privremeni stečajni upravitelj Uljanik Brodogradilišta Loris Rak utvrdio je da kod pulskog brodogradilišta postoje stečajni razlozi nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti, ali je zadržao i mogućnost promjene mišljenja jer se vode pregovori s Vladom i strateškim partnerom radi prihvaćanja plana restrukturiranja

Na temelju analize poslovne dokumentacije Uljanik Brodogradilišta, "privremeni stečajni upravitelj je utvrdio postojanje stečajnih razloga nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti kod dužnika, a da njegova imovina svojom vrijednošću pokriva troškove stečajnog postupka", navodi se u izvješću privremenog stečajnog upravitelja koje je u utorak objavljeno na stranicama e-oglasna.

No, podsjeća se i na odredbe Stečajnog zakona prema kojima će, ako dužnik do završetka prethodnog postupka odnosno do 29. ožujka postane sposoban za plaćanje, sud obustaviti postupak.

"Budući da dužnik aktivno poduzima radnje u otklanjanju stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje, privremeni stečajni upravitelj predlaže da u slučaju da do završetka prethodnog postupka taj razlog bude otklonjen, sud obustavi stečajni postupak", navodi u zaključku izvješća.