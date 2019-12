Prisegnuo novi zastupnik umjesto Sunčane Glavak, na jedvite jade skupili dovoljno kolega za potvrdu

Sjednica Sabora započela je jutros u 10 sati minutom šutnje za pokojnog predsjednika Franju Tuđmana, koji je preminuo na današnji dan prije 20 godina. Predsjedavajući Gordan Jandroković izvijestio je saborske zastupnike da se upravo vratio s Mirogoja, gdje je s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović i premijerom Andrejem Plenkovićem odao počast prvom hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju hrvatske države. Potom je na saborsku dužnost prisegnuo zastupnik Dražen Srpak, umjesto Sunčane Glavak koje je otišla na dužnost u Europski parlament

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, podsjetio je da je prije 71 godinu u Parizu je usvojena univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima. U UN-u, od tadašnjih 58 zemalja članica 48 je glasalo za taj važan dokument.

'Kada bi danas trebalo donijeti tu univerzalnu Deklaraciju, kao što smo ovdje donosili Istanbulsku konvenciju, ne vjerujem da bi s takvom većinom to bilo izglasano. Nažalost, to ne bi bio slučaj ni u nizu europskih zemalja, pa ni onih koje sebe smatraju kolijevkom ljudskih prava, a to su Amerika i Engleska. I to nas treba brinuti, kao malu zemlju koja je nastala s idejom svoje samostalnosti kada je ideja ljudskih prava u međunarodnim političkim odnosima bila snažan faktor koji je poticao te procese', kazao je Pupovac, dodajući da u Hrvatskoj postoje znakovi da politika ljudska prava postaje sve manje relevantna.

'Sve je više onih koji različitim oblicima historijskog revizionizma omogućavaju da se stvara prostor za iste one režime iz Drugog svjetskog rata koji su bili povod da se donese ova univerzalna Deklaracija. Sve je više onih koji smatraju da su ljudi koji su činili masovne zločine za vrijeme Drugog svjetskog rata zapravo nacionalni heroji. U Hrvatskoj ćete 10. travnja moći naći crkve u Hrvatskoj u kojima će se služiti mise za Pavelića, ali 10. prosinca teško ćete naći ijednu crkvenu prostoriju u kojoj će se obilježavati Dan univezalnih ljudskih prava', kazao je Pupovac.