Primorac otkrio zašto je zahvalan Hebrangu i što misli o pobačaju

"Ne postoji mi i oni, svi smo zajedno. Andriji Hebrangu mogu samo zahvaliti na svemu što je napravio tijekom Domovinskog rata, a kao liječnik napravio je iskorake u radiologiji. Međutim, ne smetaju me njegovi komentari jer nisu istina", komentirao je Primorac prozivke Andrije Hebranga u Dnevniku Nove TV.

"Očito je da ljudi žele vidjeti one koji su za sebe postigli neke rezultate. Meni mnogi daju potporu već i u ovoj početnoj fazi. Ne možete više ljude lagati. Kao medicinar i znanstvenik naučio sam započeti i završiti projekte. Zahvalan sam HDZ-u na ekstremno korektnom pristupu. Iznenadili biste se da ne postoji nikakav pritisak s njihove strane", rekao je i istaknuo da na njega nije lako vršiti utjecaj i da nije potkupljiv.

Upitan o tome zašto je baš on, kao nezavisni kandidat odabaran među 200 tisuća članova HDZ-a za kandidata rekao je da dijeli iste vrijednosti s većinom ljudi u zemlji. "Pričat ću o budućnosti. Premijer i ja želimo najbolje za Hrvatsku", rekao je i prokomentirao kako to žele i oni koji ne dijele političke strane s njime. Nije ih htio imenovati.

"Moja obveza prema Hvatskoj je istina, pravda, poštenje i budućnost", zaključio je.

Upitan o tome što misli o pobačaju, rekao je da vjeruje kako život počinje začećem i završava prirodnom smrću. "S druge strane, sve je definirano zakonski i drugim osnovama koje štite pravo žene. Kad je taj zakon poslan Ustavnom sudu, on je ustvrdio da je on u skladu s njime. I to je početak i kraj", objasnio je.

Prokomentirao je i kandidaturu Marije Selak Raspudić. Rekao je da ju poštuje kao ženu i intelektualku. "Osim toga, zalaže se za mnoge stvari za koje se zalažemo i svi mi", dodao je.