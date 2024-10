Primorac o Milanoviću: Nije li vam čudno njegovo ponašanje?

Ako se, kaže, to pokaže istinitim, onda će 'posljedice za Hrvatsku, za mene, sve vas biti dalekosežne - od kompletnog njegovog nečinjenja, zadnjih pet godina'. Na višekratna pitanja novinara ima li za takve ocjene dokaza, Primorac je kazao da se 'dokazi skupljaju i treba vrijeme da se skupe'. Ja u to ne ulazim, samo kažem da je čudno njegovo ponašanje od početka rata u Ukrajini, koje je potpuno u suprotnosti svih saveznika, njegova proruska orijentacija, a imali smo Domovinski rat u Hrvatskoj, ponovio je.

"Ako malo bolje pogledate što se događa od početa rata u Ukrajini nije li vam čudno njegovo ponašanje i njegovo očito svrstavanje na stranu Rusije, a niti u jednom trenutku osuda onoga što se događa u Ukrajini, iako je Hrvatska platila golemu cijenu u Domovinskom ratu", izjavio je Primorac novinarima u ispred GO HDZ-a.

Primorac je govorio i o nacionalnoj sigurnosti Hrvatske koja je "apsolutno ugrožena u trenucima najveće ugrozbe Europe i svijeta, u trenucima kad imate rat, nekoliko stotina kilometara sjevernoj Hrvatske, kad imate nekoliko žarišta". Jedini i najbrži način je da se situacija stabilizira, da on ode u drugom mjesecu. Ja mu želim sve najbolje u životu, ali on mora otići do Hrvatske, kazao je Primorac.

Na novinarsko pitanje novinara namjerava li HDZ opozvati predsjednika Milanovića, Primorac je kazao da 'to treba pitati HDZ, te da je on nestranački kandidat'. "Jedna stvar je nedvojbena. Njega će vrlo brzo, a to je sigurno, na izborima opozvati hrvatski narod", zaključio je Dragan Primorac.