Prijatelji životinja upozoravaju na napuštanje pasa i mačaka zbog odlaska na more

'Obitelj na more, a pas na ulicu?!', ljetna je kampanja koju će Prijatelji životinja u subotu ponovno predstaviti, kojom poručuju da briga za životinje ne traje samo dok je skrbnicima to prikladno, već stalno, uključujući i vrijeme godišnjih odmora i odlazaka na more

Zato se ta kampanja, koja se održava 17. godinu zaredom, ove godine provodi pod geslom 'Odgovornost kroz sva godišnja doba', priopćila je udruga Prijatelji životinja. Na predstavljanju kampanje bit će i popularni glumac Slavko Sobin i njegove udomljene, mikročipirane i kastrirane kujice Buba i Mara. Uz pomoć Bube i Mare, Sobin će 29. lipnja u 10 sati, na Cvjetnom trgu poručiti da su i životinje dio obitelji te da to podrazumijeva odgovornost.