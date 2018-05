Uživajte danas u pretežno sunčanom vremenu jer idućih dana slijedi pogoršanje

Pretežno sunčano i toplo, ali ne i posve stabilno. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka moguć je pokoji lokalni pljusak, uglavnom sredinom dana i poslijepodne, prognoza je za Hrvatsku Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu, 19. svibnja.

I u središnjoj Hrvatskoj nestabilno pa će osim prevladavajuće sunčanog vremena ponegdje biti i lokalnih razvoja oblaka, vjerojatno i pljuskova i grmljavina, osobito u Međimurju i Zagorju. Temperatura zraka uglavnom oko prosjeka sredine svibnja, kao i u oblačnijem i kišovitijem gorju, a i na sunčanijem sjevernom Jadranu, gdje se također može dogoditi gdjekoji pljusak.

No, zamjetno primjetnija će biti bura podno Velebita, koja uglavnom ujutro mjestimice može imati i olujne udare. Najniža temperatura od 13 do 18 °C, u unutrašnjosti i samo od 6 do 9 °C, a poslijepodnevna 23 do 26 °C, u gorju oko 21 °C.