Prelaze li škole uskoro na online nastavu zbog alarmantnog trenda rasta broja zaraženih? Evo što kaže Ministarstvo, a što ravnatelji

Unatoč alarmantnom trendu rasta broja novozaraženih u Hrvatskoj - uz današnji izuzetak zbog smanjenog kapaciteta testiranja tijekom vikenda - zasad nema govora o zatvaranju škola i prelasku na online nastavu na nacionalnoj razini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) opovrgnulo je u ponedjeljak za tportal informaciju s društvenih mreža da će se početkom studenoga aktivirati tzv. model C za sve škole u Hrvatskoj

Na pitanje znači li to da će se i ubuduće donositi odluke isključivo na lokalnoj razini ili je ipak predviđena mogućnost da se u jednom trenutku odluka o prelasku na model C donese na nacionalnoj razini za sve škole, odgovaraju tek da je 'od početka zamišljeno da se odluke donose na lokalnoj razini - škola u suradnji s osnivačem i lokalnim stožerom'.

S obzirom na to da ne postoje jedinstveni nacionalni kriteriji za aktivaciju pojedinog modela nastave, odluke doslovno variraju od škole do škole - naravno, u dogovoru s gradovima, županijama i lokalnim stožerima te konačno uz zeleno svjetlo nacionalnog Stožera.

Što se tiče modela provođenja nastave, Ministarstvo raspolaže sljedećim podacima na nacionalnoj razini: model A - nastava u školi trenutno je na snazi u 1120 škola (82,4 posto); model B - mješoviti provodi se u 88 škola (6,5 posto); kombinacija modela A i B primjenjuje se u 36 škola (2,7 posto); kombinacija modela A i C registrirana je u 93 škole (6,8 posto) dok je model C - online nastava aktiviran u 22 škole (1,6 posto).

Ravnatelj Beloević napominje da je riječ o školi sa stotinjak učenika, koja nema druge mogućnosti nego prijeći na model C. U njegovoj školi pak samo jedno dijete trenutno je u samoizolaciji zbog pozitivnog člana obitelji, no taj razred neće prijeći na online nastavu. 'Radimo kao da neće biti ništa, ali isto tako smo pripravni sutra svi otići u lockdown. Pratimo situaciju i spremni smo na sve', poručuje ravnatelj Beloević, napominjući da je za nekolicinu vulnerabilnih učenika, kao i one čiji su članovi obitelji u ugroženim kategorijama, od početka školske godine organizirana online nastava koju provode njihovi učitelji u sklopu redovitog radnog vremena.

Nastava na daljinu u Zagrebu

U Primorsko-goranskoj županiji, inače, danas je evidentiran 31 novi slučaj zaraze koronavirusom dok ih je u Gradu Zagrebu istovremeno registrirano 192. No u Zagrebu svaka škola svoju politiku vodi, pa se tako nakon detektiranja zaraženih učenika i(li) nastavnika negdje u samoizolaciju šalju samo pojedini razredi, a negdje na online nastavu prelaze svi učenici predmetne nastave. Od danas, primjerice, učenici od 5. do 8. razreda Osnovne škole Augusta Harambašića u Maksimiru imaju nastavu na daljinu, a ravnatelj Tomislav Filić detaljno je obavijestio roditelje o tome i putem internetskih stranica škole. To je izniman primjer, jer ravnatelji obično navedu samo šturu obavijest o prelasku na model C nastave ili roditelji mailom dobiju osnovnu informaciju o tome da je jedan ili nekoliko razreda u samoizolaciji.

'Još jedna osoba naše škole, nažalost, pozitivna je na COVID-19, pa je za još tri osobe izrečena mjera samoizolacije. U suradnji s gradskim uredom za obrazovanje i gradskim stožerom donesena je odluka o novoj organizaciji rada u našoj školi od 19. listopada do daljnjeg (ovisno o situaciji)... Učenici razredne nastave nastavu će imati u školi, po ustaljenom rasporedu, osim 4. razreda. Oba odjeljenja 4. razreda bit će u jutarnjoj smjeni', poručio je ravnatelj Filić.