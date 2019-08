Prekovremene više i ne broje, budnima ih drži hladna kava, a najsretnije su kad pacijent ode na svojim nogama. Proveli smo dan na odjelu i doznali kako je biti medicinska sestra

Teški uvjeti rada, male plaće te odlazak medicinskih sestara i liječnika u inozemstvo dugogodišnja su slika hrvatskoga zdravstva, a kako bi se izborili za svoja prava, najavili su štrajk. Tim povodom popričali smo s medicinskim sestrama na Odjelu za opekline u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu

Na pitanje kakvo je njihovo radno vrijeme medicinske sestre na Odjelu za opekline odgovaraju da u praksi ono zapravo ne postoji. Nagomilane prekovremene sate počele su doživljavati kao normalno radno vrijeme jer smjene su svakakve, doslovno bez 'petka i svetka', i ako ih pitate što za njih znači blagdan, teško će vam odgovoriti na to pitanje - kako govori medicinska sestra Marija Bobinec, jedva može svojoj djeci objasniti zašto neće biti s njima na Božić te dodaje kako je znala što je očekuje i bila je spremna na to, ali ipak traži odgovarajuće uvjete rada i plaću.

Velik stres i zdravstveni problemi nisu u opisu posla medicinskih sestara, ali to je ono što slijedi nakon nebrojenih prekovremenih sati i neprospavanih noći.

Glavna medicinska sestra Odjela za opekline Valentina Štrbac dodaje kako se od njih puno očekuje te moraju znati sve. 'Po europskim standardima točno je određeno tko što radi, a mi ovdje radimo sve i moramo znati sve.' Tako objašnjava da moraju obavljati sve od intenzivne njege do hemodijalize u liječenju bolesnika sa zatajenjem bubrega, dok njezina prijateljica koja je otišla Njemačku radi samo ono za što se opredijelila.

Iako to zaboravljamo, i one su od krvi i mesa - osim fizičkog napora, medicinske sestre su psihički i emocionalno opterećene. 'Koliko god se trudile, teško je ne povezati se s pacijentima koji su dugo na odjelu. Također, teško je kada ne znamo hoće li preživjeti, pa se prisjećamo prijašnjih situacija i pacijenata u sličnim i istim situacijama koji su preživjeli i tako se tješimo', govore Štrbac i Bobinec, dodajući kako je to zapravo najteži dio njihova posla.

One na neki način moraju biti i podrška i utočište bolesnicima, pa je upravo to razlog zašto se od medicinskih sestara očekuje da znaju i komunicirati s pacijentima i s njihovim obiteljima kako bi im ulile povjerenje da su u sigurnim rukama jer se za pacijenta može promijeniti cijeli život, objašnjava Štrbac dok stojimo ispred sobe u kojoj sestre premataju osobu kojoj je izgorjela kuća.