Ukrajinska postrojba Orion tvrdi da je na bojištu kod Kupjanska uspostavila svojevrsni sigurnosni koridor za kopnene robote, kroz koji uspješno doprema streljivo i evakuira ranjene vojnike. Prema njezinim podacima, čak 88 posto ruskih vojnika koji napadaju taj sektor strada prije nego što stigne do ukrajinskih položaja, dok se ruska oklopna vozila ne mogu približiti na manje od 25 kilometara

Ukrajinske snage na južnom dijelu bojišta kod Kupjanska razvile su sustav koji omogućuje kopnenim robotima da obavljaju neke od najopasnijih zadaća na prvoj crti, od dopreme streljiva do izvlačenja ranjenih vojnika. Riječ je o postrojbi Orion, koja djeluje u sastavu brigade Pomsta ukrajinske Ofenzivne garde. Prema izvještaju ukrajinskog vojnog portala ArmyInform, postrojba je uspostavila područje koje naziva sigurnosnim koridorom, u kojem njezini robotski sustavi mogu djelovati uz znatno manji rizik od ruskih napada. Ukrajinci tvrde da je riječ o toliko opasnom dijelu bojišta da ga čak i zarobljeni ruski vojnici spominju kao područje koje treba izbjegavati.

'Možete ići bilo kamo, samo ne u zonu Oriona' Prema tvrdnjama ukrajinske postrojbe, zarobljeni ruski vojnici tijekom ispitivanja priznali su da među njima postoji neformalno upozorenje o djelovanju u tom sektoru. 'Možete ići bilo kamo, samo ne u zonu Oriona', navodno su govorili zarobljenici. Ukrajinska postrojba navodi da se čak 88 posto ruskih napadača eliminira prije nego što uspiju dosegnuti ukrajinske položaje. Također tvrdi da ruska vojna tehnika ne može prići na manje od 25 kilometara. Prema navodima postrojbe, takva kontrola bojišta omogućuje stvaranje koridora kroz koji se robotske platforme mogu kretati i izvršavati logističke zadaće bez izravnog izlaganja ukrajinskih vojnika neprijateljskoj vatri.

🇷🇺💥🇺🇦Kupyansk direction: shooting range with robots Drone operators from the 27th separate motorized rifle brigade and the 6th army of the Guards "West" destroyed two enemy NRTKs at once in one place. https://t.co/rYuGOpeWzd — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) October 23, 2026

Roboti preuzeli jedan od najopasnijih poslova Doprema streljiva i drugih potrepština na prvu crtu postala je jedna od najopasnijih zadaća u suvremenom ratovanju, osobito zbog sve veće prisutnosti izviđačkih i napadačkih dronova. Ukrajinske snage zato sve više koriste besposadne kopnene sustave koji mogu prevoziti teret kroz područja pod stalnim neprijateljskim nadzorom. Časnik stožerne kontrolne skupine postrojbe Orion Vladislav Zolotarov objašnjava da je cilj smanjiti potrebu za klasičnim opskrbnim konvojima. 'Srušili smo stereotip da su za opskrbu vojske potrebni kamionski konvoji i stotine vojnika pod ciljanom vatrom. Naši robotski sustavi tiha su krv bojišta', rekao je Zolotarov. Prema njegovim riječima, robotske platforme mogu neprimjetno dopremiti velike količine streljiva čak i kada ruske snage vjeruju da su ukrajinski položaji ostali bez zaliha. 'Kada neprijatelj misli da su naši položaji iscrpili zalihe, gusjenična platforma noću tiho stiže i donosi tonu streljiva', objasnio je.