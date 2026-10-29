Ruski vojnici se užasavaju ovog mjesta: 'Ni u ludilu ne idite tamo'

Ukrajinska postrojba Orion tvrdi da je na bojištu kod Kupjanska uspostavila svojevrsni sigurnosni koridor za kopnene robote, kroz koji uspješno doprema streljivo i evakuira ranjene vojnike. Prema njezinim podacima, čak 88 posto ruskih vojnika koji napadaju taj sektor strada prije nego što stigne do ukrajinskih položaja, dok se ruska oklopna vozila ne mogu približiti na manje od 25 kilometara
Ukrajinske snage na južnom dijelu bojišta kod Kupjanska razvile su sustav koji omogućuje kopnenim robotima da obavljaju neke od najopasnijih zadaća na prvoj crti, od dopreme streljiva do izvlačenja ranjenih vojnika.
Riječ je o postrojbi Orion, koja djeluje u sastavu brigade Pomsta ukrajinske Ofenzivne garde. Prema izvještaju ukrajinskog vojnog portala ArmyInform, postrojba je uspostavila područje koje naziva sigurnosnim koridorom, u kojem njezini robotski sustavi mogu djelovati uz znatno manji rizik od ruskih napada.
Ukrajinci tvrde da je riječ o toliko opasnom dijelu bojišta da ga čak i zarobljeni ruski vojnici spominju kao područje koje treba izbjegavati.
'Možete ići bilo kamo, samo ne u zonu Oriona'
Prema tvrdnjama ukrajinske postrojbe, zarobljeni ruski vojnici tijekom ispitivanja priznali su da među njima postoji neformalno upozorenje o djelovanju u tom sektoru.
'Možete ići bilo kamo, samo ne u zonu Oriona', navodno su govorili zarobljenici.
Ukrajinska postrojba navodi da se čak 88 posto ruskih napadača eliminira prije nego što uspiju dosegnuti ukrajinske položaje. Također tvrdi da ruska vojna tehnika ne može prići na manje od 25 kilometara.
Prema navodima postrojbe, takva kontrola bojišta omogućuje stvaranje koridora kroz koji se robotske platforme mogu kretati i izvršavati logističke zadaće bez izravnog izlaganja ukrajinskih vojnika neprijateljskoj vatri.
Roboti preuzeli jedan od najopasnijih poslova
Doprema streljiva i drugih potrepština na prvu crtu postala je jedna od najopasnijih zadaća u suvremenom ratovanju, osobito zbog sve veće prisutnosti izviđačkih i napadačkih dronova.
Ukrajinske snage zato sve više koriste besposadne kopnene sustave koji mogu prevoziti teret kroz područja pod stalnim neprijateljskim nadzorom.
Časnik stožerne kontrolne skupine postrojbe Orion Vladislav Zolotarov objašnjava da je cilj smanjiti potrebu za klasičnim opskrbnim konvojima.
'Srušili smo stereotip da su za opskrbu vojske potrebni kamionski konvoji i stotine vojnika pod ciljanom vatrom. Naši robotski sustavi tiha su krv bojišta', rekao je Zolotarov.
Prema njegovim riječima, robotske platforme mogu neprimjetno dopremiti velike količine streljiva čak i kada ruske snage vjeruju da su ukrajinski položaji ostali bez zaliha.
'Kada neprijatelj misli da su naši položaji iscrpili zalihe, gusjenična platforma noću tiho stiže i donosi tonu streljiva', objasnio je.
U mjesec dana prevezli više od 30 tona tereta
Postrojba Orion objavila je i rezultate svojih operacija tijekom rujna. Prema njezinim podacima, roboti na kotačima i gusjenicama izvršili su 85 posebno zahtjevnih borbenih zadaća.
Tijekom tih operacija prevezli su više od 30.000 kilograma tereta, odnosno više od 30 tona streljiva i drugih potrepština. Ukrajinska postrojba navodi da je stopa uspješnosti njezinih robotskih operacija dosegnula čak 99,57 posto.
Zahvaljujući tim rezultatima, Orion je u rujnu zauzeo prvo mjesto prema učinkovitosti među postrojbama na južnom kupjanskom pravcu, prema ukrajinskom sustavu za upravljanje bojištem DELTA.
Četiri evakuacije ranjenika, sve uspješne
Osim dopreme streljiva, ukrajinski kopneni roboti koriste se i za izvlačenje ranjenih vojnika s prve crte. Postrojba Orion ističe da je tijekom rujna provela četiri takve operacije i da su sve završile uspješno.
Prema njezinim tvrdnjama, tijekom robotskih evakuacija nije izgubljen nijedan ranjeni vojnik.
Takve operacije posebno su važne jer evakuacija ranjenika često zahtijeva slanje dodatnih vojnika u područja izložena topničkoj vatri i napadima dronova. Korištenjem robotskih platformi ukrajinske snage nastoje smanjiti broj ljudi koji moraju ulaziti u najopasnije dijelove bojišta.