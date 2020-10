Predstavljena nacionalna kampanja za pomoć djeci u riziku od siromaštva

Prigodnom izložbom na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Rijeci je danas predstavljena nacionalna kampanja "Moje mjesto pod suncem".

"Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kontinuirano radi na socijalnoj zaštiti, na pravednijem sustavu, na solidarnoj i perspektivnoj Hrvatskoj i uvjetima života. Što se tiče programa Moje mjesto pod suncem, Ministarstvo je osiguralo 450.000,00 kn u narednom trogodišnjem razdoblju, svake godine po 150.000.00 kn, na taj način ćemo i financijski pratiti i naravno podupirati program tijekom svih godina. Također, bitno je spomenuti da smo kroz FEAD fond, to je fond za najpotrebitije, i one koji su u riziku siromaštva, osigurali 330 milijuna kuna. Ovako smo osigurali besplatnu školsku prehranu za više od 30 tisuća učenika diljem cijele Hrvatske u 500-injak škola, na taj način smo osigurali i pomoć za više od 200 tisuća naših građana u smislu hrane, materijalnih i higijenskih potrepština. Još je bitno i to da u narednom periodu, što se tiče nacionalne zaštite, uvodimo nacionalnu mirovinu za sve starije od 65 godina koji nemaju uvjete za stjecanje mirovine i to će biti implementirano od 1. siječnja 2021. godine", istaknula je Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.