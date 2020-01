Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije čestitao Milanoviću na pobjedi

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić u srijedu prijepodne čestitao je izabranom predsjedniku RH Zoranu Milanoviću. Pismo Milanovićeu prenosimo u cijelosti

'Ovim pismom, poštovani gospodine Milanoviću, čestitam Vam na izboru za Predsjednika Republike Hrvatske većinskom voljom hrvatskih građana. To povjerenje daje Vam dobre mogućnosti da sa suradnicima doprinesete osnaživanju demokracije, promicanju općega dobra i temeljnih vrijednosti na kojima počiva svako zdravo i napredno društvo. A to su poštivanje dostojanstva svake osobe, promicanje slobode i jednakosti svih ljudi, te zaštita nacionalnih, vjerskih i obiteljskih vrijednosti. Zdravo i napredno društvo osim toga ne zaboravlja one koji su slabi, ugroženi, koji su na rubu kako često govori Papa Franjo, pa im je potrebna pomoć i podrška društva.