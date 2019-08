Predsjednički kandidat Kovač: Od hrvatske diplomacije napravit ću gospodarsku kičmu Hrvatske

Ekonomist s američkog sveučilišta Princeton i kandidat za hrvatskog predsjednika kojeg podržava HSLS, Dejan Kovač, u subotu je u Metkoviću rekao kako od hrvatske diplomacije želi napraviti gospodarsku kičmu Hrvatske

U Metkoviću, gdje prati Maraton lađa, Kovač je rekao da je to prekrasan i razvojan projekt, da takvi projekti trebaju Hrvatskoj i da će se za takve projekte zalagati.

"Prva stvar je da ću kao predsjednik otvoriti financije Pantovčaka kako bi se transparentno mogla vidjeti svaka potrošena kuna", rekao je.

Također, istaknuo je da se korupcija može riješiti jedino transparentnošću i političkom odgovornošću.

Korupcija, dodao je, nije nešto apstraktno već nastaje kada politički interesi prevladaju oko upotrebe javnog novca na državnoj ili lokalnoj razini. To se ne može riješiti zakonima jer to već 30 godina pokušavamo riješiti na taj način pa smo u situaciji da sad imamo devet tisuća zakona, a po korupciji smo i dalje na razini nekih afričkih zemalja. To se jedino može riješiti transparentnošću i političkom odgovornošću koje su manjkale Hrvatskoj za što ću se zalagati i čime ću se baviti u kampanji, rekao je.