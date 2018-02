Predsjednica žestoko po Ramljaku: Tolike plaće za savjetnike su duboko nemoralne

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u petak je izjavila da Hrvatska što prije treba donijeti odluku o kupnji borbenih zrakoplova, a o toj je temi, potvrdila je, u četvrtak razgovarala s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem čiju Vladu, kako je rekla, ne kritizira već ukazuje na probleme za koje drži da se na njih treba fokusirati. Oštro je kritizirala iznos koji Agrokor plaća savjetnicima. Riječ je o gotovo 250 tisuća kuna tjedno što je predsjednica nazvala 'duboko nemoralnim'

Predsjednica ima ovlast predložiti održavanje zajedničke sjednice Vlade na neku temu te kaže da će do nje doći u dogledno vrijeme. 'Ali isto tako, ne želim da se stvara nekakav pritisak od strane medija, da ispadne da je sjednica isforsirana. Želim da do te odluke dođemo u međusobnoj komunikaciji i suradnji', kaže, a kao moguće teme izdvaja pitanje negativne demografske slike Hrvatske i pitanje blokiranih.

'To isticanje problema nije nikakav pokušaj zaoštravanja odnosa, niti kritika rada Vlade. Jednostavno, to je dobronamjerno ukazivanje na trendove koji su u društvu, a koje možemo i moramo riješiti', ističe.

Izmjene ovršnog zakona nisu zadovoljile očekivanja

Smatra u tom kontekstu da dosadašnje izmjene ovršnoga zakona nisu zadovoljile očekivanja, već treba donijeti novi ovršni zakon u čiju izradu trebaju biti uključeni ljudi koji su izravno pogođeni.

Predsjednica dodaje da nije na njoj da ocjenjuje rad Vlade, već na Saboru i biračima.

'Pratim rad i nije mi namjera kritizirati vladu i biti joj oporba. Namjera mi je upravo suprotna, isticati problematiku za koju držim da se na nju treba fokusirati i isto tako držim da smo svi zajedno pametniji i sposobniji. I vlada i oporba i ja odgovorni smo hrvatskim biračima za stanje u državi', dodaje.

Smatra da se ne treba osvrtati na rejtinge 'već se fokusirati na supstancu, na ono što vam ljudi kažu i ono što istraživanja pokazuju da su životni problem', a navodi uz demografiju koja je 'pitanje svih pitanja', i zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, rast plaća, ulaganja, energetsku politiku, gospodarsku politiku, izvoz, daljnji rast, turizam.

'Dakle, oni pozitivni makroekonomski trendovi koje smo vidjeli da su započeti, da su konačno krenuli nakon godina krize. Ali kao što sam rekla, oni se moraju odražavati u standardu hrvatskih građana, ne samo na bankovnim računima nego i u općenito pozitivnoj društvenoj i gospodarskoj klimi koja će pridonijeti da ostanu u Hrvatskoj', naglašava.

O još jednom mandatu na Pantovčaku, kaže da u ovom trenutku ne razmišlja. 'Ne želim da mi perspektiva budućih izbora diktira ono što radim', kazala je.

Šokirana iznosom koji Agrokor isplaćuje za savjetovanje Ramljakovoj bivšoj tvrtki

Kazala je i da nije znala za informaciju da Agrokor isplaćuje za savjetovanje 250 tisuća kuna bivšoj tvrtki izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. 'Kad sam to pročitala ovih dana u medijima bila sam apsolutno šokirana. Naravno te podatke treba provjeriti. Ako je to tako držim da je to duboko nemoralno jer taj iznos koji ta tvrtka dobije za tjedan dana je puno veći od iznosa koji prosječni hrvatski radnik zaradi u godinu dana', rekla je.

Smatra da je Vlada napravila solidan posao u konsolidaciji tog koncerna, a iznimno bitnim drži nastavak restrukturiranja 'na način da se zadrže poslovi, zaposlenja, radna mjesta, da se zadrži proizvodnja, da se zadrži stabilnost koncerna ali i cijelog hrvatskog gospodarstva'.

'I konačno, nakon ovog što smo vidjeli da se otkloni bilo kakva mogućnost bilo kakvih koruptivnih radnji, pogodovanja ili bilo čega što bi kompromitiralo ne samo proces restrukturiranja nego u konačnici i hrvatsku državu', zaključila je.