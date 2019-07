Grabar Kitarović sastala se s Penavom: Njegov stav nije nepoštivanje Ustavnog suda i ja ga podržavam

Na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, u Uredu predsjednice održan je sastanak s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom u povodu Odluke Ustavnog suda, prema kojoj u tom gradu trebaju biti povećana prava srpske nacionalne manjine

'Svjesna osjetljivosti političke situacije u gradu Vukovaru, predsjednica Grabar Kitarović smatra izuzetno važnim pružiti podršku gradonačelniku Penavi i građanima Vukovara koji već više od četvrt stoljeća trpe nepravdu nastalu neobjašnjivo sporim i neefikasnim djelovanjem institucija. To rezultira osjećajem nepravde, posebice među Vukovarkama, Vukovarcima i hrvatskim braniteljima koji su bili na braniku domovine i podnijeli najveću žrtvu u Domovinskom ratu, ali i među pripadnicima srpske zajednice koje se nepravedno stigmatizira', navodi se u priopćenju koje je odaslano iz Ureda predsjednice nakon sastanka.

Predsjednica drži da u ovakvim uvjetima, kada se zapostavljaju temeljna ljudska prava, nisu učinjeni potrebni preduvjeti za širenje posebnih prava koja moraju postati demokratski standard u Hrvatskoj, koja tome teži i suglasna je da ih je loše odgađati, međutim poziva na iste kriterije koji bi u konačnici rezultirali izjavom mjerodavnih tijela da se postupci protiv osumnjičenih za ratni zločin isto tako ne mogu odgađati unedogled.

Takav stav je, smatra, zdrav preduvjet za uređene odnose temeljene na povjerenju većinskog naroda i pripadnika srpske nacionalne manjine, posebice u izranjavanom Vukovaru.

Republika Hrvatska, poručuje, mora se posebno brinuti o Vukovaru, a dužnost je i obveza državnog vrha da zahtijeva rješavanje nepravde koju osjećaju stanovnici Vukovara. Međutim, naglašava, neshvatljivo je to da do danas nitko nije odgovarao za masakr u Borovu selu, da nitko nije riješio pitanje 30 tisuća logoraša, nestalih… Kako ćemo to opravdati s ustavnog, ali i moralnog aspekta, zapitala se Grabar Kitarović.

'Zbog toga stav gradonačelnika Vukovara Ivana Penave ne mogu nazvati nepoštivanjem odluke Ustavnog suda, nego pozivom koji i osobno podržavam da napokon zatvorimo pitanja iz prošlosti i time pružimo iskrenu priliku budućnosti. Ne želim razdvajanja ili sukobe među Hrvatima i Srbima, nego pozivam na strpljenje i obzir koji podrazumijevaju prihvaćanje činjenice da Vukovar liječi svoje rane. Držim da je obveza državnih institucija što prije uložiti dodatni napor i pronaći najbolja rješenja koja neće izazivati napetosti i nepovjerenje među ljudima, nego upravo suprotno', kazala je predsjednica Grabar Kitarović.