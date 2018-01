Predsjednica, premijer i šef Sabora imaju zajednički sastanak, evo i zbog čega

Predsjednica RH, premijer i predsjednik Sabora već idući tjedan sjest će za zajednički stol. Na dnevnom redu su veleposlanici, točnije rotacija za 40 mjesta. Razgovarat će se o nabavi aviona, ali i o tome hoće li doći do zajedničke tematske sjednice Vlade

'To je kritika radi kritike! Nema rezultata. Kritizira Vladu, dakle kritizira one koji su je podržali u utrci za Pantovčak. Ja to ne mogu iščitati nikako drugačije nego kao dio predizborne kampanje. Ili možda pozicioniranje u samom HDZ-u struje koja je kontra Plenkovića', kaže Bernardić.

Kolinda Grabar Kitarvić do sad je dva puta predložila sazivanje sjednice Vlade. U mandatu Zorana Milanovića samo tjedan dana nakon prisege i to zbog gospodarstva i stanja u društvu. Drugi put u mandatu premijera Oreškovića zbog huligana na europskom nogometnom prvenstvu, no niti jednom nije održana.