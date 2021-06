Predrag Fred Matić: Možemo! je SDP 2.0

'Trebamo gledati one koji su slični nama, poput Možemo!. To je SDP 2.0. SDP je malo zastao u vremenu i prostoru, što su iskoristile kolege iz sličnih stranaka, udaljili smo se od radnika, socijale, postali smo pristojna konzervativna stranka, što SDP od postojanja nikad nije bio. Trebao je biti više okrenut malim građanima i njihovim problemima, Možemo! je to iskoristio i to se pokazalo na izborima', rekao je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić komentirajući lokalne izbore

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić kaže da je tumačenje rezultata lokalnih izbora nezahvalno jer svatko predstavlja svoje rezultate, svi su pobijedili. 'Svi su pobijedili, svi su zadovoljni, a SDP je ponovio rezultate iz 2017. U usporedbi s tom godinom možemo biti zadovoljni, ali stanjem na terenu i u državi osobno nisam zadovoljan', rekao je Fred Matić gostujući na N1 Televiziji. Dodao je da SDP treba gledati slične njima, poput Možemo!.