Poznato je koliko je ljudi u Hrvatskoj ove godine zaraženo virusom Zapadnog Nila

U Hrvatskoj je ove godine potvrđeno 25 slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, uz jedan smrtni ishod, a sa zahlađenjem se očekuje završetak sezone prijenosa virusa, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
Smrtni ishod zabilježen je kod osobe starije životne dobi koja je bolovala od više kroničnih bolesti, navode iz HZJZ-a u odgovoru na upit Hine.
17 težih oblika
Od ukupno 25 potvrđenih slučajeva, 19 osoba razvilo je simptome bolesti, među kojima dvije groznicu Zapadnog Nila, a 17 teži, neuroinvazivni oblik bolesti. On zahvaća središnji živčani sustav i može uzrokovati meningitis, encefalitis i druge ozbiljne neurološke komplikacije.
Iz HZJZ-a pojašnjavaju da se, osim osoba sa simptomima bolesti, u ukupan broj prijava uključuju i zaražene osobe bez simptoma otkrivene rutinskim testiranjem dobrovoljnih davatelja krvi i organa.
Najviše slučajeva zabilježeno je na području Zagreba i okolice, njih 15, od čega osam u Gradu Zagrebu i sedam u Zagrebačkoj županiji. U Krapinsko-zagorskoj županiji potvrđeno je pet slučajeva, u Osječko-baranjskoj dva, a po jedan u Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Više zaraženih nego lani, ali manje nego rekordne 2018.
Ovogodišnja sezona zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj intenzivnija je nego prošlogodišnja, kada je zabilježeno šest slučajeva, ali je usporediva s 2024. godinom, kada su potvrđena 23 slučaja.
Najviše zaraženih u Hrvatskoj zabilježeno je 2018. godine, kada su potvrđena 63 slučaja.
Iz HZJZ-a ističu da je ovogodišnja epidemiološka situacija u Europskoj uniji opisana kao dosad najintenzivnija sezona zaraze virusom Zapadnog Nila, s najvećim brojem zabilježenih slučajeva na europskoj razini. Virus je otkriven i u novim, sjevernijim područjima Europe.
Upozoravaju da se broj infekcija znatno razlikuje iz godine u godinu te da je teško predvidjeti širenje virusa. Zato naglašavaju važnost ranog otkrivanja slučajeva, suzbijanja komaraca i osobne zaštite od njihovih uboda.
U Hrvatskoj se većina infekcija virusom Zapadnog Nila bilježi od sredine srpnja do kraja listopada, a završetak sezone prijenosa ovisi o vremenskim uvjetima i aktivnosti komaraca.