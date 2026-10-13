Neugodna zaraza širi se okolicom Rijeke: 'Imamo nekakvo trostruko povećanje'

Trostruko više zaraženih salmonelom nego lani u isto doba bilježi Primorsko-goranska županija. Ovi podaci su otkriveni nakon što se doznalo da su rajčice iz Italije zaražene salmonelom završile i u Hrvatskoj.

"Od 1.8. do 12.10. prošle godine mi smo imali 23 prijave, a ove godine od 1.8. do 12.10. imamo 77 prijava oboljelih što je ipak nekako trostruko povećanje", rekla je za Dnevnik.hr Andrea Petaros Šuran, voditeljica Odjela za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.

Srećom, u riječkom KBC-u nema pacijenata zaraženih salmonelom. No, neobično je to što se zaraza širi čak i sad, kad je hladnije. Naime, salmonela je uobičajena za toplije doba godine, mahom zbog nehigijene, ali i lakšeg kvarenja hrane.

"Jaja koristimo u carbonari, ona se obrađuju na 120 stupnjeva brzim miješanjem, dok recimo cherry rajčice na ovako vrelom ulju dosegnu temperaturu od 180 stupnjeva, što znači da su po tom pitanju termički obrađene i nema opasnosti od salmonele", rekla je voditeljica restorana Sabina Krznarić.