Neugodna zaraza širi se okolicom Rijeke: 'Imamo nekakvo trostruko povećanje'

Iako se češće javlja u toplijem dijelu godine, salmonela u posljednje vrijeme hara Primorsko-goranskom županijom, potvrdili su epidemiolozi
Trostruko više zaraženih salmonelom nego lani u isto doba bilježi Primorsko-goranska županija. Ovi podaci su otkriveni nakon što se doznalo da su rajčice iz Italije zaražene salmonelom završile i u Hrvatskoj.
"Od 1.8. do 12.10. prošle godine mi smo imali 23 prijave, a ove godine od 1.8. do 12.10. imamo 77 prijava oboljelih što je ipak nekako trostruko povećanje", rekla je za Dnevnik.hr Andrea Petaros Šuran, voditeljica Odjela za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.
Srećom, u riječkom KBC-u nema pacijenata zaraženih salmonelom. No, neobično je to što se zaraza širi čak i sad, kad je hladnije. Naime, salmonela je uobičajena za toplije doba godine, mahom zbog nehigijene, ali i lakšeg kvarenja hrane.
"Jaja koristimo u carbonari, ona se obrađuju na 120 stupnjeva brzim miješanjem, dok recimo cherry rajčice na ovako vrelom ulju dosegnu temperaturu od 180 stupnjeva, što znači da su po tom pitanju termički obrađene i nema opasnosti od salmonele", rekla je voditeljica restorana Sabina Krznarić.
Traži se uzrok
Epidemiolozi traže uzročnike zaraze. Moguće je i da je bolest uvezena izvana, ali nekih čvrstih dokaza nema.
"Jedan dio se odnosi na naše maturante koji su došli iz Španjolske s gastrointestinalnim simptomima, a ove druge salmonele imamo u vrlo raznolikim dobnim skupinama, ali je jako široko rasprostranjena po Županiji, od Rijeke pa do općina. Dakle, nemamo nekakve konkretne poveznice s bilo kakvom prehranom ili nekakvom drugom situacijom", rekla je epidemiologinja Petaros Šuran.
Stručnjaci savjetuju građanima da vode računa o higijeni, ponajviše da često peru ruke. Hranu je, pak, potrebno držati u hladnjaku i dobro je termički obraditi prije jela.