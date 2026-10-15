Neugodan virus ruši rekorde po Europi: Pojavio se u državama gdje ga dosad nije bilo

Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti navodi kako je u EU-u zabilježeno 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. Rekordan broj zaraženih zabilježen je u Grčkoj i Francuskoj, ali i Belgiji te Nizozemskoj gdje su zaraze potvrđene po prvi puta

Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti (ECDC) upozorio je da se na Starom kontinentu bilježi dosad najintenzivnija sezona virusa Zapadnog Nila. Naime, prijavljeni su slučajevi zaraze čak i na sjevernijim dijelovima kontinenta, gdje komaraca obično nema. Podaci otprije osam dana pokazuju kako su članice EU-a prijavile 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. S obzirom na to da je zaraza potvrđena kod ljudi i životinja u Belgiji i Nizozemskoj, ECDC upozorava da se virus širi sjevernije nego prije te da će tako najvjerojatnije i ostati.

Povećanje spremnosti Inače, Nizozemska je ove godine prijavila 59, a Belgija 15 slučajeva lokalne zaraze, što su ujedno i prvi ikad zabilježeni slučajevi u tim zemljama. Najgore je u Italiji, koja broji 748 slučajeva, a slijede Grčka s 445 i Francuska sa 144 slučaja, što su ujedno i rekordi. "Virus cirkulira između komaraca i ptica te može uzrokovati bolest kod ljudi i konja, pa se nijedan sektor ne može samostalno nositi s tim rizikom", objasnila je za Euronews Céline Gossner iz ECDC-a. Zbog toga ECDC poziva na bolju pripremljenost zemalja. Naime, širenje virusa je teško predvidjeti jer broj zaraženih varira iz godine u godinu. "Ono što možemo učiniti jest osigurati da budemo spremni. Rano otkrivanje, veća svijest i učinkovita kontrola komaraca mogu nam pomoći smanjiti utjecaj virusa dok se on širi na nova područja", poručio je Ole Heuer, voditelj odjela u ECDC-u.