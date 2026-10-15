prenose ga komarci

Neugodan virus ruši rekorde po Europi: Pojavio se u državama gdje ga dosad nije bilo

M.Da.

15.10.2026 u 21:41

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti navodi kako je u EU-u zabilježeno 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. Rekordan broj zaraženih zabilježen je u Grčkoj i Francuskoj, ali i Belgiji te Nizozemskoj gdje su zaraze potvrđene po prvi puta

Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti (ECDC) upozorio je da se na Starom kontinentu bilježi dosad najintenzivnija sezona virusa Zapadnog Nila. Naime, prijavljeni su slučajevi zaraze čak i na sjevernijim dijelovima kontinenta, gdje komaraca obično nema.

Podaci otprije osam dana pokazuju kako su članice EU-a prijavile 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. S obzirom na to da je zaraza potvrđena kod ljudi i životinja u Belgiji i Nizozemskoj, ECDC upozorava da se virus širi sjevernije nego prije te da će tako najvjerojatnije i ostati.

vezane vijesti

Povećanje spremnosti

Inače, Nizozemska je ove godine prijavila 59, a Belgija 15 slučajeva lokalne zaraze, što su ujedno i prvi ikad zabilježeni slučajevi u tim zemljama. Najgore je u Italiji, koja broji 748 slučajeva, a slijede Grčka s 445 i Francuska sa 144 slučaja, što su ujedno i rekordi.

"Virus cirkulira između komaraca i ptica te može uzrokovati bolest kod ljudi i konja, pa se nijedan sektor ne može samostalno nositi s tim rizikom", objasnila je za Euronews Céline Gossner iz ECDC-a.

Zbog toga ECDC poziva na bolju pripremljenost zemalja. Naime, širenje virusa je teško predvidjeti jer broj zaraženih varira iz godine u godinu.

"Ono što možemo učiniti jest osigurati da budemo spremni. Rano otkrivanje, veća svijest i učinkovita kontrola komaraca mogu nam pomoći smanjiti utjecaj virusa dok se on širi na nova područja", poručio je Ole Heuer, voditelj odjela u ECDC-u.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olakotne okolnosti

Olakotna je okolnost što se težina bolesti nije povećala. Liječenje se, inače, svodi na ublažavanje simptoma, a u težim slučajevima i bolničku skrb. 

Rizik od zaraze može se ublažiti korištenjem sredstava protiv komaraca, nošenjem odjeće dugih rukava i nogavica, postavljanjem komarnika ili korištenjem klima uređaja. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ozlijeđeno 19 ljudi

ozlijeđeno 19 ljudi

Teška nesreća u tunelu ispod La Manchea: Sudarili se vlak i bus
nekadašnje zasluge

nekadašnje zasluge

Marijana Puljak zgrožena Torcidinim zazivanjem Hitlera: Pokazala što je Hajduk dobio za borbu protiv fašizma
s pet na osam eura

s pet na osam eura

Tomašević: 'Povećanje poreza na nekretnine je apsolutno nužno, među najgorima smo u EU-u'

najpopularnije

Još vijesti