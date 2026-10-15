Neugodan virus ruši rekorde po Europi: Pojavio se u državama gdje ga dosad nije bilo

Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti navodi kako je u EU-u zabilježeno 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. Rekordan broj zaraženih zabilježen je u Grčkoj i Francuskoj, ali i Belgiji te Nizozemskoj gdje su zaraze potvrđene po prvi puta
Europski centar za sprječavanje i prevenciju bolesti (ECDC) upozorio je da se na Starom kontinentu bilježi dosad najintenzivnija sezona virusa Zapadnog Nila. Naime, prijavljeni su slučajevi zaraze čak i na sjevernijim dijelovima kontinenta, gdje komaraca obično nema.
Podaci otprije osam dana pokazuju kako su članice EU-a prijavile 1715 slučajeva zaraze i 130 smrti. S obzirom na to da je zaraza potvrđena kod ljudi i životinja u Belgiji i Nizozemskoj, ECDC upozorava da se virus širi sjevernije nego prije te da će tako najvjerojatnije i ostati.
Povećanje spremnosti
Inače, Nizozemska je ove godine prijavila 59, a Belgija 15 slučajeva lokalne zaraze, što su ujedno i prvi ikad zabilježeni slučajevi u tim zemljama. Najgore je u Italiji, koja broji 748 slučajeva, a slijede Grčka s 445 i Francuska sa 144 slučaja, što su ujedno i rekordi.
"Virus cirkulira između komaraca i ptica te može uzrokovati bolest kod ljudi i konja, pa se nijedan sektor ne može samostalno nositi s tim rizikom", objasnila je za Euronews Céline Gossner iz ECDC-a.
Zbog toga ECDC poziva na bolju pripremljenost zemalja. Naime, širenje virusa je teško predvidjeti jer broj zaraženih varira iz godine u godinu.
"Ono što možemo učiniti jest osigurati da budemo spremni. Rano otkrivanje, veća svijest i učinkovita kontrola komaraca mogu nam pomoći smanjiti utjecaj virusa dok se on širi na nova područja", poručio je Ole Heuer, voditelj odjela u ECDC-u.
Olakotne okolnosti
Olakotna je okolnost što se težina bolesti nije povećala. Liječenje se, inače, svodi na ublažavanje simptoma, a u težim slučajevima i bolničku skrb.
Rizik od zaraze može se ublažiti korištenjem sredstava protiv komaraca, nošenjem odjeće dugih rukava i nogavica, postavljanjem komarnika ili korištenjem klima uređaja.