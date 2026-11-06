zbog salmonele

Poznati trgovački lanac hitno povlači dva proizvoda: Provjerite imate li ih kod kuće

M. Šu.

06.11.2026 u 11:19

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Tetra Images / Tetra Images / Profimedia
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Trgovački lanac Müller obavijestio je kupce o povlačenju dvaju prehrambenih proizvoda marke Alnatura zbog moguće prisutnosti salmonele. Riječ je o mješavini sjemenki za salatu i pinjolima, a kupci koji su ih kupili pozivaju se da ih odmah prestanu konzumirati. Proizvode mogu vratiti u bilo koju Müllerovu poslovnicu, čak i bez računa.

Müller je objavio obavijest o povlačenju proizvoda Alnatura mješavina sjemenki za salatu, pakiranja od 100 grama, te Alnatura pinjola, pakiranja od 60 grama. Oba proizvoda nose oznaku ekološkog proizvoda, a proizvođač je njemačka tvrtka Alnatura GmbH.

Razlog povlačenja je salmonela, koja može izazvati želučano-crijevne tegobe.

Koji se proizvodi povlače?

Povlačenje se odnosi na sljedeće proizvode:

Alnatura mješavina sjemenki za salatu, 100 g, ekoproizvod

  • EAN: 4104420026766
  • MAN: 2063738 (5)
  • Rokovi trajanja: od 31. svibnja do 2. srpnja 2027.

Alnatura pinjoli, 60 g, ekoproizvod

  • EAN: 4104420230538
  • MAN: 2063305 (9)
  • Rokovi trajanja: od 3. lipnja do 13. srpnja 2027.

Prema obavijesti trgovca, navedeni proizvodi prodavali su se od 9. listopada 2026. godine.

Kupcima vraćaju novac i bez računa

Iz Müllera pozivaju građane da provjere imaju li neki od navedenih proizvoda te da ih odmah prestanu koristiti.

'Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom', poručuju iz trgovačkog lanca.

Proizvode je moguće vratiti u bilo koju Müllerovu poslovnicu, a kupcima će biti vraćen puni plaćeni iznos i bez predočenja računa.

Salmonela je bakterija koja može izazvati crijevnu infekciju, najčešće praćenu proljevom, bolovima u trbuhu, povišenom temperaturom, mučninom i povraćanjem.Poseban oprez potreban je kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta, kod kojih infekcija može imati teži tijek.

Za dodatne informacije kupci se mogu obratiti Müllerovoj službi za korisnike na broj 01/3700-100 ili putem e-maila info@mueller.hr.

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