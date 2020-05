SDP-ov zastupnik Gordan Maras zatražio je u utorak, uoči saborske rasprave o rebalansu Državnoga proračuna, da premijer Andrej Plenković dođe u Sabor i predstavi taj rebalans kao "najodgovorniji za situaciju u Hrvatskoj".

"Prekinite raspravu dok se u Saboru ne pojavi premijer", zatražio je Maras i od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića dobio odgovor da će premijera nazvati odmah čim završi sa svojim dijelom predsjedanja.

Reći ću premijeru da gospodin Maras iz Sabora želi da dođe, odmah ću to napraviti, uzvratio je Jandroković Marasu.

SDP-ov zastupnik ustrajava kako Plenković, "koji juri na izbore da bi spasio fotelju" nije u stanju doći u Sabor i objasniti što se to u proračunu mijenja. "On izbjegava tu vrstu rasprave jer nema odgovora zašto nema zakona o obnovi Zagreba, zašto je kaos u školama, on nije u stanju organizirati normalan život u Hrvatskoj", ustvrdio je Maras pa prozvao Jandrokovića da se "sprda i šali, pravi nadmen".