Nakon požara na Braču proglašena prirodna nepogoda: Evo do kada se može prijaviti šteta

Župan je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje Općine Milna i Općine Nerežišća donio u ponedjeljak, 12. listopada, navodi se u priopćenju Splitsko-dalmatinske županije.

Odlukom župana zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u nacionalni Registar šteta.

Pozivaju se svi pogođeni građani i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku.