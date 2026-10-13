STANJE NA CESTAMA

HAK: Nesreća između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke

L. Š. / Hina

13.10.2026 u 07:32

Autocesta/Ilustracija
Autocesta/Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: ANP / Sipa USA / Profimedia
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Zbog prometne nesreće na dionici autoceste A6 Bosiljevo 2 - Oštrovica, između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine, upozoravaju u utorak ujutro iz HAK-a

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povećana je gustoća prometa na A3 između čvora Zagreb istok i Kosnica na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake.

Na A4 kolona vozila, zbog povećane gustoće prometa između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Zagreba, duga je dva kilometra. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prekidu je trajektna linija 638 Sumartin - Makarska.

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