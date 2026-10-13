HAK: Nesreća između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povećana je gustoća prometa na A3 između čvora Zagreb istok i Kosnica na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake.

Na A4 kolona vozila, zbog povećane gustoće prometa između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Zagreba, duga je dva kilometra. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prekidu je trajektna linija 638 Sumartin - Makarska.