Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici održanoj u srijedu navečer donijelo je odluku o proglašenju 13. kolovoza Danom sjećanja na katastrofalni požar koji je ljetos pogodio to područje, kao i odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći obiteljima smrtno stradalih i osobama koje su pretrpjele teške zdravstvene probleme

Doneseni su i kriteriji za isplatu naknade štete od požara koji je odnio šest ljudskih života. U prvoj fazi naknada će se isplaćivati samo za legalne stambene objekte. Gradski vijećnici su u prvoj točki, koja je trajala više od dva sata, prvo saslušali izvješća predstavnika policije, vatrogasaca, civilne zaštite, Hrvatskih autocesta i drugih službi, nakon čega su im postavljali pitanja. Zašto se nije aktivirao SRUUK? Kako se moglo čuti, za vrijeme tog katastrofalnog požara na cesti je bilo čak deset tisuća ljudi, sustav za rano upozoravanje SRUUK se nije aktivirao da se ne bi izazvala panika, a takva je odluka donesena prema procjeni na terenu. Vijećnici su raspravljali i o Odluci o kriterijima i planu raspodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.

Isplatit će se jednokratna novčana pomoć obitelji smrtno stradale osobe u iznosu od 40 tisuća eura za svaku poginulu osobu, dok će jednokratna novčana pomoć osobama koje su pretrpjele teške zdravstvene posljedice iznositi 80 tisuća eura po osobi. Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog Odluke o proglašenju 13. kolovoza Danom sjećanja Grada Omiša koji bi se obilježavao svake godine, što je bio prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Karla Vukasovića.Vukasović je najavio da se kasnije očekuju isplate za vozila, poslovne objekte i ostale izgorene površine. Rekao je da je trenutno najvažnije isplatiti štetu ljudima za stambene objekte koji su im primarni za život. Reakcija je bila brza, ali nije bila dovoljna Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić istaknuo je kako je napravljeno sve da tragedija u požaru ne bi bila veća. Za vrijeme požara imali dovoljno tehnike, reakcija bila brza, ali nije bila dovoljna.